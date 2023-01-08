Список дефицитных профессий в Польше: каких работников не хватает — Finance.ua

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Список дефицитных профессий в Польше: каких работников не хватает

Личные финансы
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Список дефицитных профессий в Польше: каких работников не хватает
Список дефицитных профессий в Польше: каких работников не хватает
Количество дефицитных профессий в Польше сократилось до 27 с 30 в прошлом году, однако сильная нехватка некоторых специальностей будет препятствовать работе компаний, сообщила Rzeczpospolita.

Список дефицитных профессий

Водители грузовиков и дальнобойщики, медсестры и акушерки, а также психологи и психотерапевты — это самые дефицитные профессиональные группы в Польше — при этом нехватка кандидатов зафиксирована в самом большом количестве регионов страны. Таков результат отчета «Барометр занятости 2023».
С другой стороны, экономический спад, также связанный с высокой инфляцией, сократил национальный список дефицитных профессий. Однако в списке по-прежнему много специальностей, нехватка которых затруднит ведение бизнеса компаниями, а также ухудшит качество образования и здравоохранения.
Нехватка дальнобойщиков и водителей грузовиков, которая затрагивает не только логистику и курьерскую отрасль, но и туристический сектор, коснется в этом году почти 96 повятов.
Практически во всей Польше (почти в девяти из десяти повятов) также ощущается нехватка медицинских сестер и акушерок, а в 84 повятах дефицит женщин-кандидаток на эту тяжелую и не самую высокооплачиваемую работу оценивается как очень высокий.
Пандемия также обострила нехватку врачей, которых не хватает в 321 районе, и вынудила психологов и психотерапевтов присоединиться к группе профессий, пострадавших от острого дефицита кадров в прошлом году.
«Ухудшение психического состояния поляков, усугубленное в прошлом году войной в Украине и инфляционным кризисом, год от года увеличивает спрос на этих специалистов, нехватка которых ощущается в 329 повятах», — подчеркивает газета.
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В национальном списке 27 дефицитных профессий в этом году целых три группы учителей. Помимо уже давно отсутствующих учителей профессиональных предметов, в Барометр занятости в этом году вошли также учителя общеобразовательных предметов (дефицит в 215 районах), а также учителя специальных школ и интеграционных классов.
Обращает на себя внимание отсутствие в национальном списке дефицитных профессий ИТ-специалистов, которые, согласно исследованию рекрутинговой компании, останутся одними из самых востребованных специалистов, несмотря на уже видимые признаки замедления восстребованности ИТ-профессий. В этом году почти четыре из десяти компаний намерены их нанять, а в опубликованном осенью отчете Польского экономического института и Организации работодателей ИТ-услуг говорится о реальной нехватке не менее 25 000 ИТ-специалистов.
Эта нехватка ощущается прежде всего в крупных городах, особенно в Варшаве, Кракове, Познани, Вроцлаве и Гданьске. Там среди дефицитных кандидатов будут ИТ-специалисты. В масштабах страны дефицит ИТ-специалистов наблюдается в каждом четвертом районе (это в два раза меньше, чем учителей общеобразовательных школ). При этом ИТ-компании неизменно подчеркивают потребность в опытных специалистах.
Пекари, в свою очередь, исчезли из списка профессий, входящих в список дефицитных, так как рост цен на электроэнергию и газ вызвал кризис в хлебопекарной отрасли, грозящий банкротством многих предприятий.

Список дефицитных профессий 2023

  • Плотники и строители
  • Кровельщики
  • Электрики, электромеханики и электрики
  • Физиотерапевты и массажисты
  • Водители автобусов
  • Водители грузовых автомобилей и тягачей
  • Повара
  • Врачи
  • Работники склада
  • Автомеханики
  • Монтажники строительно-монтажных работ
  • Каменщики и штукатуры
  • Педагоги практического профессионального обучения
  • Учителя общеобразовательных предметов
  • Учителя профессиональных предметов
  • Учителя специальных школ и интеграционных классов
  • Операторы и механики землеройной техники
  • Операторы станка для резки
  • Уход за пожилым человеком или инвалидом
  • Медсестры и акушерки
  • Бухгалтерский и бухгалтерский персонал
  • Работники отделочных работ в строительстве
  • Психологи и психотерапевты
  • Строители
  • Независимые бухгалтеры
  • Сварщики
  • Слесари
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По материалам:
inpoland
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