Какая работа для граждан Украины будет с нового года в Польше — Finance.ua

Какая работа для граждан Украины будет с нового года в Польше Сегодня 18:38 — Личные финансы

Какая работа для граждан Украины будет с нового года в Польше

Несмотря на прогнозируемое замедление польской экономики, работники из Украины будут нужны в Польше и в следующем году. Поэтому спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.

Об этом говорят эксперты Миграционной платформы EWL

По данным ZUS Польши (Управление социального страхования), в октябре количество иностранных работников, уплачивающих страховые взносы, достигло рекордных 1,1 млн человек, что на 21% больше, чем в январе. Большинство из них — граждане Украины. В то же время, замедление рынка труда существенно не влияет на безработицу в Польше, которая остается в 2022 году самой низкой за последние годы и с сентября держится на уровне 5,1%.

Читайте также Расторжение трудового договора: как уволиться с работы в Польше

Количество вакансий для работников из-за рубежа в первом квартале нового года будет отличаться в зависимости от польской экономики. В целом в январе из-за низкого сезона производства и праздников на польских предприятиях меньше простой физической работы. Кроме того, в этом году предприниматели сталкиваются с постоянным ростом операционных расходов, вызванных инфляцией, повышением цен и удорожанием энергоносителей, а также ростом минимальной заработной платы в Польше, оказывающих большое влияние на возможности трудоустройства новых работников.

В то же время ожидается увеличение количества вакансий в ведущих отраслях, где трудоустраиваются граждане Украины, в том числе беженцы — отрасли товаров массового потребления (продуктов питания, средств гигиены и т.п.) и сфере логистики.

Читайте также В Польше подсчитали количество беженцев из Украины на конец года

«Для граждан Украины — тех, кто сейчас в Польше ищет работу или планирует приехать в январе — есть вакансии на складах, в логистике и в электронной коммерции. В основном это работа, связанная с комплектацией и упаковкой заказов. Именно в этих отраслях возможно увеличение количества вакансий с нового года, поскольку все еще не хватает работников на местном рынке. Кроме того, мы получаем новые массовые заказы на кадры от клиентов в этих отраслях на вторую половину первого квартала, благодаря чему с оптимизмом смотрим в 2023 год», — рассказывает Михал Вежховский, директор по продажам Миграционной платформы EWL.

По данным GUS (Главного статистического управления Польши), недостаток работников, особенно квалифицированных, все еще препятствует работе многих компаний. В ноябре на это указали почти четыре из десяти работодателей строительной отрасли, а среди крупных компаний — почти половина (48,3%).

Читайте также Польша меняет условия приема украинцев: что и для кого изменится

38% транспортных и логистических компаний жалуются на дефицит квалифицированных работников, усилившийся с отъездом украинских мужчин. Правда, часть из них была заменена беженцами из Украины, но это не решило всех проблем таких предприятий. Дефицит работников из-за оттока украинских мужчин также сдерживает деятельность каждого третьего предприятия перерабатывающей отрасли. В деревообрабатывающей и металлургической промышленности более половины работодателей жалуются на это препятствие.

Поэтому в следующем году в Польше будут снова испытывать дефицит работников на сугубо «мужских вакансиях», — убеждают эксперты EWL.

С начала войны в Украине статус временной защиты в Польше получили более 1,5 млн украинских беженцев. Согласно данным Министерства по делам семьи и социальной политики Польши, в декабре легально трудоустроено более 766 тысяч человек. Это почти в 10 раз больше, чем в апреле этого года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.