В Польше подсчитали количество беженцев из Украины на конец года — Finance.ua

В Польше подсчитали количество беженцев из Украины на конец года Сегодня 11:45 — Мир

В Польше подсчитали количество беженцев из Украины на конец года

По состоянию на конец 2022 года на территории Польши находятся почти 2,3 млн украинцев, из них 950 тыс. граждан, бежавших от войны в Украине за границу.

Такие данные приводит вице-президент Польского фонда развития Бартош Марчук.

По его словам, в летний пик в Польше находились около 1,4 млн украинских беженцев. До полномасштабного российского вторжения 24 февраля в стране насчитывалось 1,2-1,3 млн человек из Украины.

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Сейчас абсолютное большинство украинских беженцев в Польше — 90% — составляют женщины и дети.

Трудоустроены 60-70% беженцев из Украины (примерно 320 тыс. из 450 тыс. человек трудоспособного возраста). Марчук отмечает очень высокий уровень занятости. По его словам, в текущем году госбюджет Польши получил около 4 млрд злотых по налогам и взносам из зарплат беженцев. В 2023 году эта сумма, по прогнозу, составит 6 млрд злотых.

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