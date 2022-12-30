Расторжение трудового договора: как уволиться с работы в Польше — Finance.ua

Расторжение трудового договора: как уволиться с работы в Польше Сегодня 15:22 — Личные финансы

Расторжение трудового договора: как уволиться с работы в Польше

Многие украинцы в Польше нашли работу, но не все знают, как правильно разрывать трудовые отношения на территории другого государства.

Об этом пишет VisitUkraine.Today.

Гражданско-правовые договоры регулирует Гражданский кодекс Польши. Соответственно при расторжении договора применяют закон. Если работодатель указал условия прекращения, вы будете соблюдать их.

Увольнение по соглашению сторон

«Umowa o dzieło» и «Umowa zlecenia» могут быть разорваны по соглашению сторон. Для этого в документе о расторжении отношений следует указать размер компенсаций и другие детали, а взаимные претензии сторон не будут рассматривать.

Увольнение по инициативе работодателя или работника

Увольнение по собственному желанию или по инициативе работодателя также есть в Польше. Срок, в который нужно уведомить о расторжении договора, законодательство не устанавливает. Важно указать это при заключении контракта во избежание неприятной ситуации.

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При увольнении по собственному желанию или по желанию работодателя обе стороны могут иметь претензии. Такие споры разрешаются в судебном порядке.

Как расторгнуть трудовой договор (Umowa o pracę)?

Данный договор регулирует Трудовой кодекс Польши, поэтому работник получает максимальную защиту. Этот договор может быть заключен на определенный срок, на неопределенный срок и на испытательный период.

Первый шаг к расторжению договора — уведомление работодателя или работника. Период уведомления зависит от стажа работника:

до 6 месяцев — нужно уведомить за 2 недели;

от 6 месяцев до 3 лет — за 1 месяц;

свыше 3 лет — за 3 месяца.

Если договор заключен на испытательный срок, сроки уведомления:

срок работы работника до 2 недель — требуют уведомить за 3 дня;

свыше 2 недель — нужно уведомить за 1 неделю;

3 месяца — за 2 недели.

По соглашению сторон срок отработки может быть сокращен.

После расторжения трудового договора работник дополнительно получит выплату за неиспользованные дни отпуска. В некоторых случаях он может получить выходное пособие, если его увольнение инициировал работодатель.

Кого увольняют без уведомления?

Без предварительного предупреждения можно уволить лицо, которое не находилось на работе в течение длительного времени без уважительной причины, и того, кто совершил серьезное правонарушение или преступление.

Кого нельзя уволить в Польше?

Работодатель не может уволить следующие категории лиц:

беременную женщину;

женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком;

человека на больничном до истечения 182-дневного срока.

Есть ли трудовая книжка в Польше?

В Польше существует аналог трудовой книги, который называется Świadectwo pracy. После увольнения его отдают работнику, отметив в документе следующую информацию:

должность и срок работы в компании;

ставку;

дни отпуска и больничного;

причины увольнения.

В Świadectwo pracy указывают только фактическую информацию без характеристик работника. Если работник заметит некорректные данные, в течение 14 дней с момента его получения следует написать заявление с просьбой исправить данные.

Что делать после увольнения?

Вы можете встать на учет в центр занятости, чтобы получать пособие по безработице. Срок, за который будут выплачивать пособие, зависит от нескольких факторов: инициатора увольнения, причины увольнения и т.д.

Обычно дольше всего выплачивают пособие уволенным по желанию работодателя. Центр занятости также помогает в поиске новой работы.

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