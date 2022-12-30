Расторжение трудового договора: как уволиться с работы в Польше — Finance.ua

Расторжение трудового договора: как уволиться с работы в Польше
Многие украинцы в Польше нашли работу, но не все знают, как правильно разрывать трудовые отношения на территории другого государства.
Об этом пишет VisitUkraine.Today.
Гражданско-правовые договоры регулирует Гражданский кодекс Польши. Соответственно при расторжении договора применяют закон. Если работодатель указал условия прекращения, вы будете соблюдать их.
Увольнение по соглашению сторон
«Umowa o dzieło» и «Umowa zlecenia» могут быть разорваны по соглашению сторон. Для этого в документе о расторжении отношений следует указать размер компенсаций и другие детали, а взаимные претензии сторон не будут рассматривать.
Увольнение по инициативе работодателя или работника
Увольнение по собственному желанию или по инициативе работодателя также есть в Польше. Срок, в который нужно уведомить о расторжении договора, законодательство не устанавливает. Важно указать это при заключении контракта во избежание неприятной ситуации.
При увольнении по собственному желанию или по желанию работодателя обе стороны могут иметь претензии. Такие споры разрешаются в судебном порядке.
Как расторгнуть трудовой договор (Umowa o pracę)?
Данный договор регулирует Трудовой кодекс Польши, поэтому работник получает максимальную защиту. Этот договор может быть заключен на определенный срок, на неопределенный срок и на испытательный период.
Первый шаг к расторжению договора — уведомление работодателя или работника. Период уведомления зависит от стажа работника:
- до 6 месяцев — нужно уведомить за 2 недели;
- от 6 месяцев до 3 лет — за 1 месяц;
- свыше 3 лет — за 3 месяца.
Если договор заключен на испытательный срок, сроки уведомления:
- срок работы работника до 2 недель — требуют уведомить за 3 дня;
- свыше 2 недель — нужно уведомить за 1 неделю;
- 3 месяца — за 2 недели.
По соглашению сторон срок отработки может быть сокращен.
После расторжения трудового договора работник дополнительно получит выплату за неиспользованные дни отпуска. В некоторых случаях он может получить выходное пособие, если его увольнение инициировал работодатель.
Кого увольняют без уведомления?
Без предварительного предупреждения можно уволить лицо, которое не находилось на работе в течение длительного времени без уважительной причины, и того, кто совершил серьезное правонарушение или преступление.
Кого нельзя уволить в Польше?
Работодатель не может уволить следующие категории лиц:
- беременную женщину;
- женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком;
- человека на больничном до истечения 182-дневного срока.
Есть ли трудовая книжка в Польше?
В Польше существует аналог трудовой книги, который называется Świadectwo pracy. После увольнения его отдают работнику, отметив в документе следующую информацию:
- должность и срок работы в компании;
- ставку;
- дни отпуска и больничного;
- причины увольнения.
В Świadectwo pracy указывают только фактическую информацию без характеристик работника. Если работник заметит некорректные данные, в течение 14 дней с момента его получения следует написать заявление с просьбой исправить данные.
Что делать после увольнения?
Вы можете встать на учет в центр занятости, чтобы получать пособие по безработице. Срок, за который будут выплачивать пособие, зависит от нескольких факторов: инициатора увольнения, причины увольнения и т.д.
Обычно дольше всего выплачивают пособие уволенным по желанию работодателя. Центр занятости также помогает в поиске новой работы.
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