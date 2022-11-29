Зарегистрироваться безработным в Польше: размер выплат, условия и преимущества — Finance.ua

Зарегистрироваться безработным в Польше: размер выплат, условия и преимущества
Беженцы в Польше могут участвовать в программах по трудоустройству или поиску грантов под бизнес, обучаться и проходить переквалификацию. Через некоторое время при условии соответствия определенным параметрам можно будет встать на учет по безработице. Рассказываем, как это сделать.
Зарегистрироваться в качестве безработного на территории Польши могут следующие категории:
- иностранцы, которым разрешено находиться в государстве по гуманитарным соображениям в связи с международными обязательствами или государственными интересами;
- иностранцы, являющиеся членами семьи граждан Польши и проживающие вместе с ними на территории страны;
- иностранные граждане, пользующиеся временной защитой в республике;
- граждане стран ЕС;
- владельцы долгосрочного ВНЖ в другой европейской стране в связи с намерением найти работу, открыть свое дело, начать или продолжить обучение в Польше;
- иностранцы, получившие временный вид на жительство в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 114 и 127 закона об иностранных гражданах при условии работы в стране пребывания в течение 6 месяцев перед регистрацией;
- владельцы постоянного вида на жительство в Польше.
Размер выплат по безработице в Польше и условия получения
Граждане Украины, оформившие PESEL, получают полный доступ ко всем выплатам на тех же правах, что и граждане Польши.
Регистрация и получение статуса безработного не дает право получать пособие автоматически. Материальная помощь выплачивается тем, для кого в центре занятости не нашлось соответствующей вакансии, стажировки или учебной программы.
Также необходимо проработать не менее года в течение 18 месяцев до регистрации. При этом учитывается не только размер зарплаты, но и тип контракта или срок его действия. Заработная плата в 2022 году не должна быть ниже 3010 злотых чистыми.
Обратите внимание! Пособие выплачивается в течение 6-12 месяцев. Его размер определяется трудовым стажем.
Если вы отработали от 5 до 20 лет, вы можете рассчитывать на стандартную ставку в 1240,80 злотых, что составляет 100%. Эту сумму вы будете получать в течение первых трех месяцев. Те, кто проработал менее пяти лет, получают 80%. Иностранцы с трудовым стажем более 20 лет вправе рассчитывать на 120%.
Как зарегистрироваться
Для того, чтобы зарегистрироваться как безработный на территории Польши, следует обратиться в районный центр занятости. Адреса центров в воеводствах можно найти здесь.
Зарегистрироваться можно полностью или частично онлайн. Если у вас есть доверенный профиль или электронная подпись, всю процедуру можно пройти на этом сайте. В противном случае можно подать заявку на регистрацию. Но в таком случае, чтобы завершить процедуру, придется лично посетить центр занятости.
Преимущества регистрации в качестве безработного на территории Польши
Иностранцы, зарегистрировавшиеся в Польше в качестве безработного, могут рассчитывать на:
- бесплатное медицинское страхование с 2023 года;
- интервенционные или общественные работы или другие возможности компенсировать занятость;
- профессиональное обучение или переквалификация;
- софинансирование открытия бизнеса;
- материальную помощь на ребенка до 7 лет или другое лицо, находящееся на иждивении.
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