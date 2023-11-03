Как зарегистрировать растаможенное авто — Finance.ua

Как зарегистрировать растаможенное авто Сегодня 14:05 — Личные финансы

Как зарегистрировать растаможенное авто

Многие украинцы покупают подержанные автомобили за границей. Потому что там можно приобрести транспортное средство в разы дешевле. Далее этот автомобиль подлежит растаможке, другими словами — легализации в Украине. После растаможки необходимо пройти сертификацию транспортного средства.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Первое, что следует сделать при регистрации подержанного ввезенного из-за границы транспортного средства — это пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД и получить соответствующее заключение. Оно содержит информацию о подлинности идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

Далее владелец транспортного средства получает талон предварительной записи в сервисный центр МВД.

Для получения услуги необходимо предоставить администратору сервисного центра МВД следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (можно предоставить в электронной форме в приложении Дія) или вид на жительство;

идентификационный номер налогоплательщика;

нотариально удостоверенная доверенность (при обращении уполномоченного лица от имени владельца);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

Инфографика: hsc.gov.ua

После регистрации транспортного средства владелец или уполномоченное им лицо получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.

Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации.

В 2023 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:

не превышает или равно 442 860 грн — уплачивается 3%;

более 442 860 грн, но не превышает или равно 778 360 грн — уплачивается 4%;

более 778 360 грн — оплачивается 5%.

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