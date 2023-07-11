Нулевое растаможивание авто: депутат объяснил, кого коснется — Finance.ua

Нулевое растаможивание авто: депутат объяснил, кого коснется Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Нулевое растаможивание авто: депутат объяснил, кого коснется

Депутаты Верховной рады предлагают вернуть нулевое растаможивание авто для участников боевых действий. Об этом сказал народный депутат Павел Бакунец в эфире телемарафона

«В Верховной Раде есть инициатива, чтобы для военнослужащих, имеющих удостоверение участника боевых действий, было нулевое растаможивание в случае ввоза авто из-за границы», — сказал он.

По словам нардепа, такая инициатива важна для нужд фронта, чтобы воинские части могли завозить из-за границы автомобили, необходимые украинским защитникам.

Бакунец сообщил, что нулевое растаможивание поможет военным использовать авто или на фронте, или в личных целях, например отпуск.

Он отметил, что уехать и привезти из-за границы авто могут родственники-женщины военнослужащего, которым на таможенной границе нужно будет показать удостоверение участника боевых действий, чтобы избежать уплаты пошлин.

Справка Finance.ua:

В июне депутаты уже заявляли о намерении вернуть нулевое растаможивание автомобилей в Украине, но только для двух категорий населения. В частности, участникам боевых действий и гражданским, которым авто уничтожено в результате войны.

В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Это касается НДС, акциза, ввозной пошлины. Однако с 1 июля Рада возвращает пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто.

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УНІАН По материалам:

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