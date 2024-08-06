Как зарегистрировать авто, которое было в эксплуатации за границей — инструкция — Finance.ua
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Как зарегистрировать авто, которое было в эксплуатации за границей — инструкция

Личные финансы
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Как зарегистрировать авто, которое было в эксплуатации за границей — инструкция
Как зарегистрировать авто, которое было в эксплуатации за границей — инструкция
Приобрести авто в другой стране — это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, собрать все необходимые документы и зарегистрировать в сервисном центре МВД.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Этапы регистрации

После растаможивания следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации.
Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
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И уже финальный этап после прохождения всех инстанций и сбора документов — зарегистрировать авто в сервисном центре МВД. Для этого сначала нужно взять талон на регистрацию транспортного средства, которое находилось в эксплуатации за границей, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал э-запись.

Список документов для получения услуги:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);
  • регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства.
Как зарегистрировать авто, которое было в эксплуатации за границей — инструкция
После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.

Стоимость услуги

При первой регистрации легкового автомобиля оплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанной в таможенной декларации.
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В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями, составляет:
  • не превышает или равнояется 499 620 грн — уплачивается 3%;
  • более 499 620 грн, но не превышает или равняется 878 120 грн — уплачивается 4%;
  • более 878 120 грн — уплачивается 5 %.

Справка Finance.ua:

  • с начала года более 250 тысяч транспортных средств было зарегистрировано в Украине впервые, из них только 86 тысяч — новых.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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