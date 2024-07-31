С 1 августа в Украине будут выдавать водительские удостоверения нового образца — Finance.ua

С 1 августа в Украине будут выдавать водительские удостоверения нового образца Сегодня 21:45 — Личные финансы

С 1 августа в Украине будут выдавать водительские удостоверения нового образца

С 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства регистрации транспортных средств.

Об этом напоминает Укравтопром.

«Согласно постановлению КМУ № 1358 от 22 декабря 2023 г., с 1 августа сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут иметь дополнительную защиту», — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, документы будут иметь дополнительные элементы защиты:

защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку;

дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.

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QR-код содержит ссылку на соответствующий электронный сервис, размещенный на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД, который используется для проверки сведений, внесенных в бланк свидетельства, и подтверждения его действительности.

Старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации остаются в силе до конца срока их действия.

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