Как обменять водительское удостоверение на современный образец — Finance.ua

Как обменять водительское удостоверение на современный образец Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как обменять водительское удостоверение на современный образец

Обменять водительское удостоверение на современный образец можно онлайн и офлайн.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Если у вас бумажное ламинированное водительское удостоверение или выданное до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, самое время задуматься о его обмене», — сказано в сообщении.

Современное водительское удостоверение в форме ID-карты имеет несколько степеней защиты. Оно отражается в «Дія» и Кабинете водителя.

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Конвенция о дорожном движении 1968 года, являющаяся основой для признания за рубежом украинских водительских удостоверений, предусматривает обязательность с 2011 года указания срока действия в водительском удостоверении. Если ваше водительское удостоверение без срока действия (должно содержаться в графе 4b), во избежание недоразумений во время заграничных поездок за рулем, целесообразно также обновить водительское удостоверение.

Чтобы обменять старое водительское удостоверение на современное в сервисном центре МВД , нужно взять талон онлайн через э-записи или в терминале сервисного центра МВД и прийти на определенное время.

С собой взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение водителя, подлежащее обмену;

медицинская справка (на момент действия военного положения не обязательна).

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписка о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении «Дія».

Фотографию заранее распечатывать не нужно. Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги.

Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД. Ориентировочная стоимость — 572 грн, не учитывая банковскую комиссию.

Обменять водительское удостоверение онлайн в Кабинете водителя или в приложении «Дія» возможно только тем гражданам, у которых отображается документ с фото в электронных реестрах.

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