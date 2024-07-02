Как обменять водительское удостоверение на современный образец — Finance.ua
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Как обменять водительское удостоверение на современный образец

Личные финансы
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Как обменять водительское удостоверение на современный образец
Как обменять водительское удостоверение на современный образец
Обменять водительское удостоверение на современный образец можно онлайн и офлайн.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Если у вас бумажное ламинированное водительское удостоверение или выданное до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, самое время задуматься о его обмене», — сказано в сообщении.
Современное водительское удостоверение в форме ID-карты имеет несколько степеней защиты. Оно отражается в «Дія» и Кабинете водителя.
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Конвенция о дорожном движении 1968 года, являющаяся основой для признания за рубежом украинских водительских удостоверений, предусматривает обязательность с 2011 года указания срока действия в водительском удостоверении. Если ваше водительское удостоверение без срока действия (должно содержаться в графе 4b), во избежание недоразумений во время заграничных поездок за рулем, целесообразно также обновить водительское удостоверение.
Чтобы обменять старое водительское удостоверение на современное в сервисном центре МВД, нужно взять талон онлайн через э-записи или в терминале сервисного центра МВД и прийти на определенное время.
С собой взять следующие документы:
  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • удостоверение водителя, подлежащее обмену;
  • медицинская справка (на момент действия военного положения не обязательна).
Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписка о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении «Дія».
Фотографию заранее распечатывать не нужно. Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги.

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Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД. Ориентировочная стоимость — 572 грн, не учитывая банковскую комиссию.
Обменять водительское удостоверение онлайн в Кабинете водителя или в приложении «Дія» возможно только тем гражданам, у которых отображается документ с фото в электронных реестрах.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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