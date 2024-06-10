Истекает срок действия водительских прав на 2 года: что делать — Finance.ua

Истекает срок действия водительских прав на 2 года: что делать
Первое водительское удостоверение выдается на 2 года, после чего его меняют на новое, со сроком действия на протяжении 30 лет.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
После сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД, водители получают свое первое водительское удостоверение сроком действия всего 2 года.
За это время водитель должен показать свои умения на практике и доказать, насколько качественно он усвоил материал, не нарушая правила дорожного движения. А потом обменять свое временное удостоверение на постоянное сроком на 30 лет.
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Можно заказать либо пластиковое водительское удостоверение, либо только электронное водительское удостоверение без печати на пластиковом бланке. Е-удостоверение действительно только на территории Украины.
Где обменять водительское удостоверение:
- оффлайн в сервисном центре МВД;
- онлайн в Кабинете водителя;
- онлайн в Дії.
Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал е-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь следующие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- удостоверение водителя, подлежащего обмену;
- медицинская справка (на момент действия военного положения не обязательна).
При обмене водительского удостоверения онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія есть возможность заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или же забрать в сервисном центре МВД. Забрать водительское удостоверение может только владелец.
Кому разрешат обменять водительские права
Обмен удостоверения доступен на следующий день по истечении срока действия документа.
Обменять первое водительское удостоверение можно в том случае, если водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Причем учитываются даже нарушения в качестве пешехода. В противном случае, чтобы получить новый документ, нужно снова сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Также учитываются штрафы при автоматической фото/видеофиксации на автовладельца, даже если за рулем был не он. Поэтому водителям с временным удостоверением следует назначить должного пользователя на свой автомобиль, чтобы за штрафы отвечал тот, кто находится за рулем.
Если водитель был лишен права управления транспортным средством для получения удостоверения, он должен пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.
Во время действия военного положения при наличии у человека просроченного национального водительского удостоверения он допускается к управлению транспортными средствами.
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