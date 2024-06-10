Истекает срок действия водительских прав на 2 года: что делать — Finance.ua

Истекает срок действия водительских прав на 2 года: что делать Сегодня 17:40 — Личные финансы

Истекает срок действия водительских прав на 2 года: что делать

Первое водительское удостоверение выдается на 2 года, после чего его меняют на новое, со сроком действия на протяжении 30 лет.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

После сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД, водители получают свое первое водительское удостоверение сроком действия всего 2 года.

За это время водитель должен показать свои умения на практике и доказать, насколько качественно он усвоил материал, не нарушая правила дорожного движения. А потом обменять свое временное удостоверение на постоянное сроком на 30 лет.

Можно заказать либо пластиковое водительское удостоверение, либо только электронное водительское удостоверение без печати на пластиковом бланке. Е-удостоверение действительно только на территории Украины.

Где обменять водительское удостоверение:

оффлайн в сервисном центре МВД;

онлайн в Кабинете водителя;

онлайн в Дії.

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал е-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение водителя, подлежащего обмену;

медицинская справка (на момент действия военного положения не обязательна).

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При обмене водительского удостоверения онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія есть возможность заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или же забрать в сервисном центре МВД. Забрать водительское удостоверение может только владелец.

Кому разрешат обменять водительские права

Обмен удостоверения доступен на следующий день по истечении срока действия документа.

Обменять первое водительское удостоверение можно в том случае, если водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Причем учитываются даже нарушения в качестве пешехода. В противном случае, чтобы получить новый документ, нужно снова сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Также учитываются штрафы при автоматической фото/видеофиксации на автовладельца, даже если за рулем был не он. Поэтому водителям с временным удостоверением следует назначить должного пользователя на свой автомобиль, чтобы за штрафы отвечал тот, кто находится за рулем.

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Если водитель был лишен права управления транспортным средством для получения удостоверения, он должен пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.

Во время действия военного положения при наличии у человека просроченного национального водительского удостоверения он допускается к управлению транспортными средствами.

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