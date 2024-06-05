Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя и в «Дія» — инструкция — Finance.ua
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Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя и в «Дія» — инструкция

Личные финансы
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Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя и в «Дія» — инструкция
Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя и в «Дія» — инструкция
Новое водительское удостоверение на современном бланке можно получить, не посещая сервисные центры МВД. Водительское удостоверение можно обменять или восстановить онлайн через кабинет водителя или приложение «Дія». К тому же доступно только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Статистика

С начала года сервисные центры МВД выдали более 373 тысяч водительских удостоверений, из них обменяли более 231 тысячи и восстановили в связи с потерей и похищением почти 32 тысячи водительских документов.

Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя:

  • зайти в Кабинет водителя;
  • выбрать в меню «Электронные услуги» и выбрать раздел «Восстановление и обмен удостоверения», нажать кнопку «Заказать»;
  • выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (утрата, повреждение, окончание срока действия документа или изменение персональных данных);
  • выберите тип удостоверения (пластиковое или э-удостоверение);
  • проверить персональные данные;
  • поставить подпись, которая будет отображаться на водительском удостоверении;
  • добавить скан копии документа, подтверждающего изменение персональных данных;
  • выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты, или курьером);
  • поставить цифровую подпись;
  • оплатить услугу;
  • следить за статусом заявки в разделе «Мои услуги».
Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг — 572 гривны, э-удостоверения — 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.

Как обменять или восстановить водительское удостоверение в ««Дія»:

  • перейти в меню «Услуги» и нажать «Замена водительского удостоверения» или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском удостоверении и выбрать «Заменить удостоверение»;
  • выбрать причину замены документа;
  • подтвердить или указать место регистрации;
  • выбрать тип удостоверения: цифровое (э-удостоверение) или пластик+цифровое;
  • выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты, или курьером);
  • подтвердить или указать контактные данные;
  • подписать заявление;
  • оплатить услугу в течение 10 минут;
  • следить за статусом заявки и ждать уведомления о готовности или доставке готового водительского удостоверения.
Поменять удостоверение онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото.
Напоминаем, обменять или восстановить водительское удостоверение можно также в любом сервисном центре МВД.

Справка Finance.ua:

  • электронное водительское удостоверение и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дія» — полноценная альтернатива пластиковым документам. Они позволяют гражданам не платить за бланковую продукцию. Однако электронные документы действительны только на территории Украины;
  • в Верховной Раде готовятся принять важные изменения, касающиеся автовладельцев. В частности, профильный комитет рекомендовал одобрить законопроект № 9504, касающийся доступа к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения;
  • в Украине процедура получения водительского удостоверения вполне понятна. Однако из-за большой войны украинцы находятся в разных странах, где действуют особые правила. Поэтому иногда получить права за границей может быть гораздо сложнее.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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