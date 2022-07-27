Как запуск зернового коридора повлияет на курс доллара: прогноз эксперта — Finance.ua

Как запуск зернового коридора повлияет на курс доллара: прогноз эксперта Сегодня 08:09 — Валюта

Как запуск зернового коридора повлияет на курс доллара: прогноз эксперта

На этой неделе должен стартовать экспорт зерна по морскому коридору из Украины. 22 июля в Стамбуле представители Украины, Турции, ООН и рф подписали ряд соглашений для снятия блокады украинских портов. Запуск этого процесса позволит Украине получить валютную выручку.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал, каким будет курс доллара в случае полноценной работы зернового экспорта и если его запустить не удастся.

По егословам, морской экспорт зерна может стабилизировать курс валют , хотя и не стоит ожидать от него слишком много.

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«Кроме зерна есть еще много факторов, влияющих на курс — переводы из-за границы или, особенно, финансовая помощь, ситуация с которой пока непонятна. И в этом смысле экспорт зерна не является самым главным», — считает эксперт.

По прогнозу Даниила Монина, в случае полноценного запуска зернового экспорта морем, в августе курс доллара не вырастет больше 38-39 гривен, если же экспорта не будет, или он будет работать с перебоями из-за обстрелов рф, за доллар будут отдавать не меньше 40 гривен, а может и больше.

Справка Finance.ua:

Украина не попала в рейтинг стран с самыми недооцененными и переоцененными валютами, который составляется на основании так называемого индекса Биг Мака. Эксперты не смогли оценить «реальную» стоимость гривни из-за войны;

после решения НБУ поднять официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар рыночный курс должен стабилизироваться. Однако для этого понадобится несколько недель.



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