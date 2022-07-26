Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям — Finance.ua

Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям Сегодня 09:12 — Аграрный рынок

Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям

Решение Национального банка Украины о повышении официального курса доллара к гривне позволит аграриям не терять доход на существенной разнице официального и коммерческого курса валют.

Об этом говорится в сообщении Всеукраинского Аграрного Совета.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. НБУ своим постановлением обязал банки покупать у экспортеров иностранную валюту по официальному курсу 29,25 грн/$. В то время как коммерческий курс, по которому покупали валюту экспортеры и граждане, составлял около 36 грн/$. В то же время продавать валютную выручку аграрии должны по официальному курсу, который существенно меньше настоящего.

Читайте также Как зерновое соглашение повлияет на цены: прогноз Минагрополитики

«На фоне сокращения доходов аграриев из-за низких закупочных цен на продукцию, оккупации и минирования земель, резкого удорожания логистики, оборудования и материалов для ведения сельского хозяйства заниженный курс доллара только на валютных операциях отнимал 20% дохода фермера», — объясняют в объединении.

Напомним, 21 июля 2022 года НБУ скорректировал официальный курс гривны до 36,5686 грн. Этот шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.