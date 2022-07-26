Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям

Аграрный рынок
16
Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям
Рост официального курса доллара поможет украинским аграриям
Решение Национального банка Украины о повышении официального курса доллара к гривне позволит аграриям не терять доход на существенной разнице официального и коммерческого курса валют.
Об этом говорится в сообщении Всеукраинского Аграрного Совета.
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. НБУ своим постановлением обязал банки покупать у экспортеров иностранную валюту по официальному курсу 29,25 грн/$. В то время как коммерческий курс, по которому покупали валюту экспортеры и граждане, составлял около 36 грн/$. В то же время продавать валютную выручку аграрии должны по официальному курсу, который существенно меньше настоящего.
Читайте также
«На фоне сокращения доходов аграриев из-за низких закупочных цен на продукцию, оккупации и минирования земель, резкого удорожания логистики, оборудования и материалов для ведения сельского хозяйства заниженный курс доллара только на валютных операциях отнимал 20% дохода фермера», — объясняют в объединении.
Напомним, 21 июля 2022 года НБУ скорректировал официальный курс гривны до 36,5686 грн. Этот шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.