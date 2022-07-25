Как зерновое соглашение повлияет на цены: прогноз Минагрополитики — Finance.ua

Как зерновое соглашение повлияет на цены: прогноз Минагрополитики Сегодня 16:35 — Казна и Политика

На мировые цены на зерно влияют несколько факторов. Зерновое соглашение и открытие украинских портов для экспорта — это один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики Николая Сольского во время брифинга, который транслировался на Youtube

«Открытие портов — это один из факторов в мире, который сейчас влияют на цену зерна. Их несколько, и все они чрезвычайно важны. Украинский фактор — один из них, один из важнейших», — сказал он.

Сольский напомнил, что после подписания соглашения 22 июля цены на зерно на бирже упали на 3-4 доллара. «Второй фактор, который влияет на повышение цены — большая засуха в Европе, в том числе в соседних наших странах: Румыния, Венгрия», — сообщил он.

Министр также сказал, что страны, которые пополняют резервы, в этом году закупят еще больше зерна, и это повлияет на рост цены.

В то же время будут толкать цены вниз ожидания большого урожая в Бразилии, возможность США снизить процент биоэтанола в бензине.

«Как это на всех этих рынках будет происходить — довольно трудно спрогнозировать. Мое личное мнение — цена имеет риск несколько глобально уменьшиться», — сказал министр и добавил, что для украинских фермеров она будет расти за счет падения стоимости логистики.

Сольский подтвердил, что мощности трех портов позволяют экспортировать около 3 млн тонн зерна в месяц. «Это на 99% будет зерно фермеров, которым будут заниматься в первую очередь частные структуры», — сказал он.

По его словам, предварительные оценки показывают, что это даст около 1 млрд долларов валютной выручки в месяц.

Как сообщалось, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали соглашение, разблокирующее экспорт украинского зерна по Черному морю.

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