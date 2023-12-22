Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье — Finance.ua

Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье Сегодня 09:13 — Личные финансы

Как заключить новый договор о газоснабжении, если сменили жилье

Украинцы, купившие новое жилье, должны заключить договор о газоснабжении по этому адресу с указанием нового владельца.

Об этом напоминает «Нафтогаз» в Facebook.

Как заключить новый договор о газоснабжении

Сначала найдите ваш ЕІС-код (начинается с 56ХМ…). Он содержится в счетах за потребленный газ или распределение газа.

Соберите необходимый пакет документов:

ИНН (РНУКНП);

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

заявление-присоединение (шаблон заявления);

согласие совладельца (если жилье находится в собственности 2-х или более владельцев).

Далее передайте собранный пакет документов одним из удобных для вас способов:

отправьте фото документов на электронную почту client@gas.ua;

отправьте копии документов по почтовому адресу: г. Кропивницкий, индекс 25 009, ул. Соборная, 1А, ООО «ГК «Нафтогаз Украины»;

обратитесь с оригиналами документов, кроме заявления-присоединения в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ.

После успешного завершения заявки проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ.

Напомним, ранее в «Нафтогазе» рассказали , как экономить на тепле до 20%.

Справка Finance.ua:

иногда при оплате за газ клиенты не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет. Как можно исправить такую ​​ситуацию — рассказали в Нафтогазе;

платежки за газ будут приходить даже если в доме никто не живет, поэтому важно передавать показатели каждый месяц. Находящиеся за рубежом абоненты могут передать показания, используя международный номер, или это может сделать родственник или квартирант.



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