Как захеджировать свой портфель через ETF фонды в случае рецессии — советы эксперта Сегодня 21:31 — Фондовый рынок

Как захеджировать свой портфель через ETF фонды в случае рецессии — советы эксперта

В субботу, 30 сентября, в Киеве прошла конференция « Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва двух инвестиционных стратегий », во время которой инвесторы-практики делились своим опытом и давали практические советы для инвесторов, как действовать в условиях растущего рынка и падающего рынка.

Финансовый советник, лектор Никита Гуппал, у которого более шести лет опыта на финансовых рынках, рассказал, как можно захеджировать, то есть застраховать свой портфель в случае кризиса. Приводим ключевые моменты из его выступления.

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В ситуации кризиса есть несколько вариантов, которые можно использовать.

Первый — ничего не делать и надеяться, что кризис быстро пройдет, как в 2020 году, и активы снова выйдут в плюс. Это может помочь особенно в ситуации, когда нет средств на реинвестирование или усреднение позиции.

Второй вариант — продать активы и выйти в кэш.

«Мы продаем наши активы и покупаем их на дне и не теряем на том, что рынок падает. Но здесь есть основная проблема — мы никогда не знаем, когда будет то же самое дно. Чаще всего мы думаем, что купили на дне, а получаем второе или третье дно в подарок», — отметил Гуппал.

Третий вариант — использовать свободные средства для усреднения при покупке хороших активов со скидкой.

«Например, у вас есть определенные активы в портфеле. И вы просто приобретаете их по сниженной цене. Пример: вы приходите в автосалон, и машина стоит, скажем, 100 тыс. долл., вы приходите через месяц, она стоит 50 тыс. долл. Не будет же того, что вы скажете „50 тыс. долл. — маловато, не буду покупать, буду ждать, пока снова будет 100 тыс. долл.“. Но есть минус — нужны свободные средства, чтобы усреднить позиции», — рассказал эксперт.

Четвертый вариант — это закачать портфель через ETF фонд или другие активы, которые могут обеспечить определенную страховку. Первое, о чем нужно задуматься, когда речь идет о страховании — это золото. Сейчас идет тенденция к дедолларизации, и многие страны начинают отказываться от доллара как от хеджирующего актива.

За время ковид-кризиса ETF на золото GLD дал +15%, тогда как индекс S&P -31%. В среднем ETF на золото дает 6−7% годовых.

Другой вариант — инверсные ETF фонды.

«Если вы не хотите выходить в кэш, а хотите держать свои позиции и как-то заработать на падении, можно купить фонд, обратный к основному индексу. У нас есть S&P 500 и обратный к нему — SH. Если наш фонд будет падать на 10%, то соответственно SH будет расти на 10%. Это неплохая стратегия», — рассказал Никита Гуппал.

Кроме того, есть тройные инверсные ETF. Благодаря им можно хорошо заработать, когда рынок падает. Ведь если индекс падает на 10%, этот ETF растет на 30%. Но, отмечает Гуппал, это инструмент не для новичков, а для трейдеров с опытом.

Также можно хеджировать риски не только отдельных компаний, но и целых стран, ориентируясь по новостям.

Искать нужные ETF эксперт советует на сайте ETF Database , выставив необходимые фильтры поиска.

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