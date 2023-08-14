Мировые инвесторы теряют доверие к ценным бумагам, связанным с компаниями и странами, находящимися в зонах боевых действий — Reuters — Finance.ua
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Мировые инвесторы теряют доверие к ценным бумагам, связанным с компаниями и странами, находящимися в зонах боевых действий — Reuters

Фондовый рынок
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Мировые инвесторы теряют доверие к ценным бумагам, связанным с компаниями и странами, находящимися в зонах боевых действий — Reuters
Мировые инвесторы теряют доверие к ценным бумагам, связанным с компаниями и странами, находящимися в зонах боевых действий — Reuters
Мировые инвесторы теряют доверие к ценным бумагам, связанным с акциями компаний в геополитических горячих точках мира, после того как москва решила исключить российские депозитарные расписки из листинга иностранных бирж в ответ на западные санкции из-за войны в Украине.
Об этом пишет Reuters.
Как отмечает издание, действия кремля лишили многих иностранных инвесторов возможности торговать российскими ценными бумагами, в частности, депозитарными расписками.
Инвесторы обеспокоены будущими действиями других правительств, которые, возможно, постараются уменьшить иностранное влияние на свои ведущие компании.
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Депозитарные расписки (ДР) — это сертификаты, выпущенные банком, представляющие акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже.
ДР снижают валютный риск и риск ликвидности покупателей, которые рассматривают их как один из самых надежных способов инвестирования в компании в странах от Бразилии до Китая.
Но события в россии заставили многих инвесторов списать стоимость депозитарных расписок российских компаний на ноль, учитывая их неспособность торговать ими. Инвесторы и аналитики теперь задаются вопросом, может ли будущая геополитическая напряженность привести к подобной реакции со стороны других правительств, и точно ли эти риски отражаются в текущих ценах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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