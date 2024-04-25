Как выросли объемы кассовых оборотов банков в 1 кв. 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Как выросли объемы кассовых оборотов банков в 1 кв. 2024 года (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Как выросли объемы кассовых оборотов банков в 1 кв. 2024 года (инфографика)

За I квартал 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли. Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-март этого года составил 629,8 млрд грн.

Об этом сообщает НБУ.

Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились несколько более существенно, на 14,8%, и составили 649,1 млрд грн.

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Это обусловлено дальнейшим оживлением экономической активности. Этому, в частности, способствовало повышение заработных и социальных выплат населению, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке и низкой инфляции, а также сезонные факторы.

В то же время в I квартале 2024 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки традиционно выдавали для (% от общего объема расходов):

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операций клиентов с использованием платежных карт — 84,8% (поскольку из-за неопределенности, связанной с военным положением, наличность остается доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);

подкрепление операторов почтовой связи — 4,0%;

приобретение иностранной валюты у клиентов — 3,1%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка — 31,8%;

операции клиентов с использованием платежных карт — 24,1%;

поступления от продажи иностранной валюты — 16,5%.

Также примечательно, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлению, так по выдаче из касс) за I квартал 2024 года превышают в среднем на 16% показатели I квартала 2021 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку на заседании в четверг с 14,5% до 14%, прогнозирует большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина», хотя звучат и более смелые оценки — до 13,5% и даже 13% годовых;

«Фактическая инфляция в марте снова оказалась лучше ожиданий рынка, что усилило вероятность снижения учетной ставки НБУ 25 апреля еще на 50 б.п. — до 14%. В то же время, мы считаем достаточно низкими шансы, что НБУ снизит ставку более существенно», — сказал агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

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