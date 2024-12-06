Как выглядят новые пассажирские вагоны Крюковского завода, которые прошли испытания (фото) — Finance.ua

Как выглядят новые пассажирские вагоны Крюковского завода, которые прошли испытания (фото) Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Как выглядят новые пассажирские вагоны Крюковского завода, которые прошли испытания (фото)

В конце ноября специалисты «Укрзализныци» совместно с «Крюковским вагоностроительным заводом» (КВСЗ) протестировали 10 новых пассажирских вагонов на маршруте «Кременчуг-Полтава-Кременчуг». Эти вагоны были изготовлены КВСЗ в рамках государственного заказа, общий объем которого составляет 66 единиц.

Об этом сообщила пресс-служба вагоностроительного предприятия.

Отмечается, что это обязательная штатная процедура, которую проходит каждый пассажирский вагон, прежде чем отправиться работать на железной дороге.

В состав команды, участвовавшей в испытаниях, вошли представители службы качества предприятия, в частности, отдела технического контроля и метрологии, а также работники корпуса пассажирского вагоностроения. Обязательным было присутствие представителя заказчика — «Укрзализныци».

Слесари-электромонтажники отвечали за электронику. В свою очередь, слесари по механосборочным работам проверяли в работе систему водоснабжения — кипятильники, бойлеры, подачу воды в санитарные комнаты, работу пневмосистем туалетов.

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Справка Finance.ua:

За 2023 год украинской железной дорогой было перевезено 148,4 млн тонн грузов и 25 млн пассажиров, а также рекордное количество человек в страны ЕС и Молдову. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громадн и территорий Украины Алексей Кулеба.

Тарифы «Укрзализныци» требуют изменений, государственная компания представит их концепцию бизнес-ассоциациям и на других площадках, обсуждать версии возможного повышения тарифов до этого некорректно.

С 15 декабря поедут беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов — Кишинев. Этот маршрут предоставит возможность более удобной поездки для жителей Львова и агломерации в аэропорт Молдовы и обратно.

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