Как выбрать генератор для дома на случай отключения электроэнергии — Finance.ua

Как выбрать генератор для дома на случай отключения электроэнергии
Генератор является самым важным элементом для резервного энергоснабжения частного дома, коттеджа или дачи. В условиях частых отключений света и экономии электричества популярность генераторов в Украине возросла.
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Бензиновый или дизельный генератор
В качестве резервного источника электроэнергии в Украине чаще всего выбирают бензиновые или дизельные генераторы. Газовые генераторы, а также двухтопливные (газ+бензин) не пользуются большой популярностью из-за высоких требований к качеству газа, низкой автономности, сложностей с подключением к газовой сети и дороговизны.
При краткосрочном использовании до 5-7 кВт (сезонное или аварийное энергообеспечение) для дома подойдет бензиновый генератор, он обойдется дешевле. А если планируется использовать более 5 кВт в течение длительного времени без перерыва, лучше купить дизель-генератор.
Это связано с основными характеристиками бензиновых и дизельных генераторов:
- Цена: дизельный генератор стоит на 20-40% дороже аналогичного по мощности бензинового.
- Продолжительность работы: бензиновый генератор может работать без перерывов в течение 5-8 часов, после этого устройству нужно остыть. Дизельные генераторы в зависимости от модели могут работать и в режиме 24/7.
- Габариты, вес: бензиновые генераторы более компактны, имеют высокую мобильность. Дизель-генераторы — массивные. Чаще это стационарные модели, а для перевозки мобильных вариантов нужен специальный прицеп или грузовой транспорт.
- Расход топлива: более экономичными считаются дизельные модели. У них расход на 20-30% ниже, чем у бензиновых, что сказывается на себестоимости производства энергии.
- Зимний запуск бензинового генератора не требует дополнительного оборудования. Дизельному же требуется сезонное топливо, также используется охлаждающая система подогрева жидкости.
Как рассчитать мощность генератора
Мощность генератора определяет то, сколько и каких приборов удастся от него запитать в случае отключения электричества, и именно этот параметр влияет на стоимость электростанции. Мощность устройства указывается в киловаттах (активная мощность, кВт) и в киловольт-амперах (полная мощность, кВА).
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Для личного дома все же лучше выбрать генератор мощностью 5 кВт. Он позволит не переживать, например, за работу насоса в скважине или колодце. При постоянной работе электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.
Трехфазный генератор не нужен в доме или на даче, где есть однофазные электроприборы.
Поэтому лучше купить однофазный прибор 6 кВт: он дешевле и обеспечит необходимую мощность. Кроме того, существуют универсальные генераторы 220/380, которые могут работать одновременно и на одной, и на трех фазах.
Другие особенности, которые помогут в выборе генератора
- Объем топливного бака. Чем больше выбрать бак, тем дольше проработает генератор до следующей заправки, но его габариты и вес увеличатся.
- Силовая розетка. Она позволяет запитать электрооборудование очень высокой мощности. Ее сила тока составляет около 32А, наличие такой розетки в мощных моделях: от 5 кВт и выше.
- Защитный кожух и глушитель шума. Некоторые изготовители поставляют в комплекте дополнительные средства шумоизоляции. Если в выбранной модели таковые будут, уровень шума станет заметно ниже.
- Дисплей и счетчик моточасов. На экране удобно наблюдать показатели напряжения, частоты и силы тока. Счетчик моточасов позволяет отслеживать, когда генератору необходимо производить замену масла, щеток и т.д.
- Подогрев двигателя. Важен для дизельных генераторов, поскольку именно они плохо заводятся в холода. Обеспечивает подогрев охлаждающей жидкости, что позволит завести генератор на морозе.
Инверторный генератор имеет небольшой вес и компактный размер, потребляет на 40% меньше бензина, чем обычный, почти не шумит во время работы и производит мало выхлопов. Обычно инвертор рекомендуют использовать в офисах, на фирмах, в медицинских клиниках.
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