Как выбрать генератор для дома на случай отключения электроэнергии — Finance.ua

Как выбрать генератор для дома на случай отключения электроэнергии Сегодня 06:06 — Энергетика

Генератор является самым важным элементом для резервного энергоснабжения частного дома, коттеджа или дачи. В условиях частых отключений света и экономии электричества популярность генераторов в Украине возросла.

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Бензиновый или дизельный генератор

В качестве резервного источника электроэнергии в Украине чаще всего выбирают бензиновые или дизельные генераторы. Газовые генераторы, а также двухтопливные (газ+бензин) не пользуются большой популярностью из-за высоких требований к качеству газа, низкой автономности, сложностей с подключением к газовой сети и дороговизны.

При краткосрочном использовании до 5-7 кВт (сезонное или аварийное энергообеспечение) для дома подойдет бензиновый генератор, он обойдется дешевле. А если планируется использовать более 5 кВт в течение длительного времени без перерыва, лучше купить дизель-генератор.

Это связано с основными характеристиками бензиновых и дизельных генераторов:

Цена : дизельный генератор стоит на 20-40% дороже аналогичного по мощности бензинового.

: дизельный генератор стоит на 20-40% дороже аналогичного по мощности бензинового. Продолжительность работы : бензиновый генератор может работать без перерывов в течение 5-8 часов, после этого устройству нужно остыть. Дизельные генераторы в зависимости от модели могут работать и в режиме 24/7.

: бензиновый генератор может работать без перерывов в течение 5-8 часов, после этого устройству нужно остыть. Дизельные генераторы в зависимости от модели могут работать и в режиме 24/7. Габариты, вес: бензиновые генераторы более компактны, имеют высокую мобильность. Дизель-генераторы — массивные. Чаще это стационарные модели, а для перевозки мобильных вариантов нужен специальный прицеп или грузовой транспорт.

Расход топлива : более экономичными считаются дизельные модели. У них расход на 20-30% ниже, чем у бензиновых, что сказывается на себестоимости производства энергии.

: более экономичными считаются дизельные модели. У них расход на 20-30% ниже, чем у бензиновых, что сказывается на себестоимости производства энергии. Зимний запуск бензинового генератора не требует дополнительного оборудования. Дизельному же требуется сезонное топливо, также используется охлаждающая система подогрева жидкости.

Как рассчитать мощность генератора

Мощность генератора определяет то, сколько и каких приборов удастся от него запитать в случае отключения электричества, и именно этот параметр влияет на стоимость электростанции. Мощность устройства указывается в киловаттах (активная мощность, кВт) и в киловольт-амперах (полная мощность, кВА).

Для личного дома все же лучше выбрать генератор мощностью 5 кВт. Он позволит не переживать, например, за работу насоса в скважине или колодце. При постоянной работе электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Трехфазный генератор не нужен в доме или на даче, где есть однофазные электроприборы.

Поэтому лучше купить однофазный прибор 6 кВт: он дешевле и обеспечит необходимую мощность. Кроме того, существуют универсальные генераторы 220/380, которые могут работать одновременно и на одной, и на трех фазах.

Другие особенности, которые помогут в выборе генератора

Объем топливного бака . Чем больше выбрать бак, тем дольше проработает генератор до следующей заправки, но его габариты и вес увеличатся.

. Чем больше выбрать бак, тем дольше проработает генератор до следующей заправки, но его габариты и вес увеличатся. Силовая розетка. Она позволяет запитать электрооборудование очень высокой мощности. Ее сила тока составляет около 32А, наличие такой розетки в мощных моделях: от 5 кВт и выше.

Защитный кожух и глушитель шума . Некоторые изготовители поставляют в комплекте дополнительные средства шумоизоляции. Если в выбранной модели таковые будут, уровень шума станет заметно ниже.

. Некоторые изготовители поставляют в комплекте дополнительные средства шумоизоляции. Если в выбранной модели таковые будут, уровень шума станет заметно ниже. Дисплей и счетчик моточасов. На экране удобно наблюдать показатели напряжения, частоты и силы тока. Счетчик моточасов позволяет отслеживать, когда генератору необходимо производить замену масла, щеток и т.д.

На экране удобно наблюдать показатели напряжения, частоты и силы тока. Счетчик моточасов позволяет отслеживать, когда генератору необходимо производить замену масла, щеток и т.д. Подогрев двигателя. Важен для дизельных генераторов, поскольку именно они плохо заводятся в холода. Обеспечивает подогрев охлаждающей жидкости, что позволит завести генератор на морозе.

Инверторный генератор имеет небольшой вес и компактный размер, потребляет на 40% меньше бензина, чем обычный, почти не шумит во время работы и производит мало выхлопов. Обычно инвертор рекомендуют использовать в офисах, на фирмах, в медицинских клиниках.

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Обозреватель По материалам:

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