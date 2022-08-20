Зима: что нужно сделать каждой семье уже сейчас — Finance.ua

Зима: что нужно сделать каждой семье уже сейчас Сегодня 21:35 — Энергетика

Киевские власти предложили местным жителям готовить свитера и теплые одеяла для грядущего отопительного сезона. И хотя газа, наверное, на нужды населения хватит, температурный режим в квартирах придется снижать.

Следующий отопительный сезон будет сопровождаться целым рядом проблем. Среди них: высокие долги перед теплокоммунэнерго, необходимость экономии газа, возможные проблемы с коммунальной инфраструктурой. На этом фоне каждой семье уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы не мерзнуть зимой.

Температура в квартирах опустится как минимум на 2 градуса.

Кабинет Министров до сих пор не принял решение изменить температурный норматив в квартирах, однако такое решение может быть принято в ближайшие дни. В обычных комнатах вместо 18 градусов температура опустится до 16 градусов, а в угловых — с 20 до 18 градусов.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко напомнил, что такое решение обсуждается уже не впервые. Чтобы изменить температуру, необходимо снизить температуру теплоносителя. Проблема может возникнуть с неутепленными хрущевками.

В таких домах еще до снижения нормативов из-за высоких теплопотерь температура часто опускалась ниже 18 градусов. Теперь ситуация может быть более критичной. В таком случае местные власти уже предлагают готовиться к отопительному сезону самостоятельно.

И действительно, многие украинцы имеют возможность улучшить ситуацию зимой. Управляющая одного из ОСМД в Киевской области Валентина рассказывает: в своих домах им удалось сократить потребление тепла на 40%.

На каждой двери в подъезд должен стоять доводчик, дверь должна быть утеплена. Все окна на зиму я лично опечатываю в подъездах. Они не должны открываться, все утепляем. Должно быть и утепление всего дома, но нашему дому всего чуть больше 20 лет, он пока что справляется со своим «родным» утеплителем. Но вот трубы внутри дома мы утеплили, у нас есть индивидуальный тепловой пункт. Итого мы платим на 40% меньше, чем в таких же домах на нашей улице, — — рассказывает Валентина.

Как уже стоит готовиться к отопительному сезону

И хотя местные власти советуют запасаться теплой одеждой и одеялами, украинцы активно покупают обогреватели. По всей вероятности, ближе к началу отопительного сезона их стоимость значительно увеличится. Однако здесь есть большой минус.

Дело в том, что в тех же хрущевках электросистема не рассчитана на высокую нагрузку. Когда строилось большинство таких домов, такого количества электроприборов не было. Кроме того, не предусмотрено отопление электроприборами.

Поэтому, прежде всего, уже сейчас нужно пригласить электрика, который должен изучить состояние электропроводки, при необходимости произвести замену. В противном случае отопительный сезон может сопровождаться замыканиями и рисками вспышек.

Долги на критической отметке

Украинцы традиционно за отопительный сезон наращивают долги, а после мая, когда суммы в платежках значительно снижаются, погашают их. Однако в 2022-м ситуация изменилась. Из-за полномасштабной войны, падения экономики, сокращения зарплат и потери рабочих мест украинцы не имеют возможности значительно сократить долги.

Как результат, год начался с долгами за отопление около 27 млрд грн, и к августу ситуация значительно не улучшилась. Производители тепла физически не могут отключить отопление. Во-первых, это запрещено во время военного положения, во-вторых, технически невозможно оставить без отопления только должника, даже если бы это было разрешено.

Обозреватель По материалам:

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