Как встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкция — Finance.ua

Как встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкция Сегодня 16:04 — Личные финансы Как встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкция Кабинет Министров Украины принял постановление, которым определил порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны.
21 марта 2022 года Министерство экономики сообщило, что украинцы могут подать заявление о предоставлении статуса безработного через мобильное приложение или портал «Дія».
Какие услуги предлагает «Дія»
В разделе Пособие по безработице украинцы могут:
подать заявление о предоставлении статуса безработного;
восстановить статус безработного;
подать заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.
Пособие будет выплачиваться после регистрации. Это поможет значительно упростить процедуру во время войны и охватить больше безработных украинцев.
Раньше для этого нужно было регистрироваться непосредственно в центре занятости.
Как встать на учет в центр занятости онлайн
Во время военного положения, чтобы стать на учет, необходимо иметь электронную подпись (квалифицированная электронная подпись):
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь с помощью электронной подписи в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
Проверьте корректность личных данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.
Найдите услугу Помощь по безработице.
Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете.
Выберите подходящий для вас центр занятости, независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.
Введите номер социального счета и выберите периодичность получения выплат.
Если нет социального счета, пропустите этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центру занятости, где подали заявление.
Загрузите необходимые документы: паспорт, документ о последнем виде занятости, документы об образовании и другие.
Проверьте сформированные заявления и подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).
Результат рассмотрения заявления будет отображен в вашем кабинете, отправлен на электронную почту и отправлен на телефон в виде смс.
После получения статуса безработного с вами свяжется советник центра занятости с целью поиска работы для вас.
Как получить электронную подпись
Чтобы ее получить, обратитесь в любой аккредитованный центр сертификации ключей, предоставив заполненную регистрационную форму, ваши паспортные данные и номер налогоплательщика.
Стоимость услуги составляет около 200 грн, но может отличаться в разных центрах сертификации ключей. Полный список таких центров — по ссылке.
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