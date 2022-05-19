Как встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкция — Finance.ua
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Как встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкция

Сегодня 16:04Личные финансы
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Как встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкцияКак встать на учет в центр занятости через "Дія" — инструкция
Кабинет Министров Украины принял постановление, которым определил порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны.
21 марта 2022 года Министерство экономики сообщило, что украинцы могут подать заявление о предоставлении статуса безработного через мобильное приложение или портал «Дія».

Какие услуги предлагает «Дія»

В разделе Пособие по безработице украинцы могут:
  • подать заявление о предоставлении статуса безработного;
  • восстановить статус безработного;
  • подать заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.
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Пособие будет выплачиваться после регистрации. Это поможет значительно упростить процедуру во время войны и охватить больше безработных украинцев.
Раньше для этого нужно было регистрироваться непосредственно в центре занятости.

Как встать на учет в центр занятости онлайн

Во время военного положения, чтобы стать на учет, необходимо иметь электронную подпись (квалифицированная электронная подпись):
  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь с помощью электронной подписи в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
  • Проверьте корректность личных данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.
  • Найдите услугу Помощь по безработице.
  • Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете.
  • Выберите подходящий для вас центр занятости, независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.
  • Введите номер социального счета и выберите периодичность получения выплат.
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Если нет социального счета, пропустите этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центру занятости, где подали заявление.
  • Загрузите необходимые документы: паспорт, документ о последнем виде занятости, документы об образовании и другие.
  • Проверьте сформированные заявления и подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).
Результат рассмотрения заявления будет отображен в вашем кабинете, отправлен на электронную почту и отправлен на телефон в виде смс.
После получения статуса безработного с вами свяжется советник центра занятости с целью поиска работы для вас.
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Как получить электронную подпись

Чтобы ее получить, обратитесь в любой аккредитованный центр сертификации ключей, предоставив заполненную регистрационную форму, ваши паспортные данные и номер налогоплательщика.
Стоимость услуги составляет около 200 грн, но может отличаться в разных центрах сертификации ключей. Полный список таких центров — по ссылке.
Кстати, если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: ICTV
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