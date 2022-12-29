Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение

Недвижимость
1
Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение
Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение
Внутренне перемещенные лица могут встать в очередь для получения временного жилья. Порядок и условия учета и предоставления такого жилья определены Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 г. № 495 «Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц».
Об этом рассказывает специалист Харьковского местного центра Наталья Ярошенко, пишет «Я и Закон».
Жилое помещение из фонда по месту фактического проживания/пребывания в пределах территории уполномоченных органов предоставляется внутренне перемещенному лицу и членам его семьи безвозмездно. Потребность в жилых помещениях из фонда определяется в размере не менее 6 квадратных метров на одного человека.
Читайте также
Гражданам, вынужденно переместившимся в другие регионы Украины, обязательно нужно подать заявление для постановки на учет лиц, нуждающихся в жилье для временного проживания. Заявление подается в уполномоченный орган, в пределах территории которого они состоят на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.
Если лицо не может лично подать соответствующее заявление, это могут сделать его представители, уполномоченные внутренне перемещенным лицом. Основанием для этого является письменная доверенность, заверенная в установленном законом порядке.

К заявлению прилагаются:

  • копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. При подаче заявления уполномоченным представителем внутренне перемещенного лица предъявляются документы, удостоверяющие личность представителя, и копия доверенности;
  • копия справки внутренне перемещенного лица о постановке на учет в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);
  • копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (не предоставляется физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему территориальному органу ГФС и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);
  • копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутренне перемещенным лицам жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.
Читайте также
После подачи соответствующего заявления о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье, в уполномоченный орган, осуществляющий постановку на учет, лицу выдается описание поданных им документов за подписью должностного лица, которое их приняло.
В течение одного рабочего дня после подачи соответствующего заявления уполномоченным органом, который производит постановку на учет, принимается решение о постановке ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе в постановке на такой учет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Я і закон
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.