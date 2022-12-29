Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение — Finance.ua

Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение Сегодня 09:10 — Недвижимость

Как ВПЛ встать в очередь для получения временного жилья: подробное разъяснение

Внутренне перемещенные лица могут встать в очередь для получения временного жилья. Порядок и условия учета и предоставления такого жилья определены Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 г. № 495 «Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц».

Об этом рассказывает специалист Харьковского местного центра Наталья Ярошенко, пишет «Я и Закон»

Жилое помещение из фонда по месту фактического проживания/пребывания в пределах территории уполномоченных органов предоставляется внутренне перемещенному лицу и членам его семьи безвозмездно. Потребность в жилых помещениях из фонда определяется в размере не менее 6 квадратных метров на одного человека.

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Гражданам, вынужденно переместившимся в другие регионы Украины, обязательно нужно подать заявление для постановки на учет лиц, нуждающихся в жилье для временного проживания. Заявление подается в уполномоченный орган, в пределах территории которого они состоят на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

Если лицо не может лично подать соответствующее заявление, это могут сделать его представители, уполномоченные внутренне перемещенным лицом. Основанием для этого является письменная доверенность, заверенная в установленном законом порядке.

К заявлению прилагаются:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. При подаче заявления уполномоченным представителем внутренне перемещенного лица предъявляются документы, удостоверяющие личность представителя, и копия доверенности;

копия справки внутренне перемещенного лица о постановке на учет в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);

копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (не предоставляется физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему территориальному органу ГФС и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутренне перемещенным лицам жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

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После подачи соответствующего заявления о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье, в уполномоченный орган, осуществляющий постановку на учет, лицу выдается описание поданных им документов за подписью должностного лица, которое их приняло.

В течение одного рабочего дня после подачи соответствующего заявления уполномоченным органом, который производит постановку на учет, принимается решение о постановке ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе в постановке на такой учет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Я і закон По материалам:

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