Условия предоставления льготных кредитов на жилье переселенцам — Finance.ua

Условия предоставления льготных кредитов на жилье переселенцам Сегодня 12:12 — Кредит&Депозит

Условия предоставления льготных кредитов на жилье переселенцам

С 5 ноября действует обновленный порядок предоставления льготных жилищных кредитов внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) под 3% годовых за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Об этом напоминает Юридический справочник для ВПЛ.

Условия кредита:

срок предоставления кредита — до 30 лет;

кредит может быть предоставлен исключительно на квартиру в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такое жилье принято в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструировано не более 35 лет назад. При этом жилье не должно быть размещено на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), или на территории, определенной временно оккупированной;

Читайте также Программа «єОселя»: заявку на льготный кредит подали уже 15 тысяч украинцев

предельный возраст заемщиков — 65 лет;

нормативная площадь жилья составляет 52,5 кв. м. на семью из 1-2 человек и 21 кв. м. на каждого следующего члена семьи;

есть возможность изменить регион жилья, указанный в первоначальном заявлении о намерении получить кредит;

также предусмотрена возможность реструктуризации долга. Так, в случаях, когда кредитное жилье уничтожено или повреждено в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией россии, заемщик может надеяться на отсрочку платежей по кредиту:

— в случае уничтожения — до момента получения гражданином возмещения имущественного вреда за уничтоженный объект недвижимого имущества;

— в случае повреждения — сроком до 1 года с возможностью пролонгации с учетом степени и объемов повреждения.

Не могут отказать в кредитовании:

при наличии в собственности жилья, расположенного на территории общин, отнесенных к Перечню территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);

если заемщик или члены его семьи за счет бюджетных средств получили государственную поддержку/денежную компенсацию/кредиты на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья и это жилье расположено на временно оккупированной территории, линии разграничения или на территории из Перечня.

Напомним, правительство утвердило условия льготных ипотечных кредитов со ставкой 3% и 7% годовых. Получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых украинцы могут с 1 октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.