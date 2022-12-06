В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам — Finance.ua
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В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам

Казна и Политика
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В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам
В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам
Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Там подчеркивают, что перечень не фиксированный — он регулярно актуализируется.
Так, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.
Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 331 община.
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Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства, отметили в министерстве.
Этот перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.
В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:
  • временно оккупированные территории;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
«Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию», — пояснили в Минреинтеграции.
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При этом помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий предоставляется в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен; для других лиц — 2 тысячи гривен.
Заявление о помощи на проживание можно подать дистанционно через приложение «Дія». Лично заявление на получение пособия можно подать следующим способом:
  • лично подать заявление на взятие на учет в статусе ВПЛ в органы социальной защиты, уполномоченному лицу громады или в ЦНАП;
  • получить справку о взятии на учет как ВПЛ;
  • лично подать заявление на получение помощи в органы социальной защиты, уполномоченному лицу громады или в ЦНАП.
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По материалам:
Економічна Правда
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