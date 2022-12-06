В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам — Finance.ua

В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам Сегодня 15:29 — Казна и Политика

В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там подчеркивают, что перечень не фиксированный — он регулярно актуализируется.

Так, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.

Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 331 община.

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Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства, отметили в министерстве.

Этот перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

временно оккупированные территории;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

«Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию», — пояснили в Минреинтеграции.

При этом помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий предоставляется в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен; для других лиц — 2 тысячи гривен.

Заявление о помощи на проживание можно подать дистанционно через приложение «Дія». Лично заявление на получение пособия можно подать следующим способом:

лично подать заявление на взятие на учет в статусе ВПЛ в органы социальной защиты, уполномоченному лицу громады или в ЦНАП;

получить справку о взятии на учет как ВПЛ;

лично подать заявление на получение помощи в органы социальной защиты, уполномоченному лицу громады или в ЦНАП.

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Економічна Правда По материалам:

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