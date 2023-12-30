Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец Сегодня 21:12 — Личные финансы

Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец

Каждый украинский военнослужащий имеет право на отпуск даже во время действия военного положения. Отпусков есть несколько видов, но чтобы его получить, бойцу обязательно следует написать и подать соответствующий рапорт.

Как правильно написать такой рапорт и как он выглядит, пишет издание « Факты ICTV ».

Какие виды отпусков во время военного положения

Следует отметить, что летом этого года был принят законопроект № 9342 , урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих.

Виды отпусков и их продолжительность для кадровых и мобилизованных военнослужащих:

основной отпуск — до 30 дней в году. Предоставляется частями — не более 15 дней за один раз;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;

отпуск женщине-военному в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;

отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению военно-врачебной комиссии с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.

Отпуска и их виды для других категорий военных:

военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней за один раз);

курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний — не дольше 20 дней.

Важно: использованное на дорогу время не засчитывается в продолжительность отпуска. Он считается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.

Как получить отпуск военнослужащему

Чтобы получить отпуск, военный должен:

написать рапорт непосредственно на имя командира части;

добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т. д. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).

После получения письменного согласования непосредственного командира и получения отпускного билета военнослужащий может уезжать в отпуск.

Как военному написать рапорт на отпуск

В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:

ФИО командира воинской части. Свое звание и ФИО. На сколько дней военный хочет взять отпуск. Прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам). Где будете проводить отпуск (написать адрес). Свой номер телефона. Поставить дату и подпись.

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Эксперты отмечают, что единых и четко определенных требований к написанию рапорта в законодательстве нет. Однако чтобы рапорт приняли и отпустили в отпуск:

В шапке документа обязательно укажите фамилию, имя, отчество руководителя воинской части. Затем укажите название документа — Рапорт. В основной части обязательно укажите свои ФИО, звание и количество дней отпуска. Нелишне указать, какой отпуск вы оформляете — ежегодный основной или по семейным обстоятельствам. Если у вас отпуск по семейным обстоятельствам, напишите список документов, прилагаемых к рапорту. В конце укажите номер телефона и адрес, где будете проводить отпуск. Поставьте подпись и дату.

Вот как это должно выглядеть:

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