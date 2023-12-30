Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец — Finance.ua
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Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец

Личные финансы
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Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец
Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец
Каждый украинский военнослужащий имеет право на отпуск даже во время действия военного положения. Отпусков есть несколько видов, но чтобы его получить, бойцу обязательно следует написать и подать соответствующий рапорт.
Как правильно написать такой рапорт и как он выглядит, пишет издание «Факты ICTV».

Какие виды отпусков во время военного положения

Следует отметить, что летом этого года был принят законопроект № 9342, урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих.
Виды отпусков и их продолжительность для кадровых и мобилизованных военнослужащих:
  • основной отпуск — до 30 дней в году. Предоставляется частями — не более 15 дней за один раз;
  • отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;
  • отпуск женщине-военному в связи с беременностью и родами;
  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;
  • отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению военно-врачебной комиссии с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.
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Отпуска и их виды для других категорий военных:
  • военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней за один раз);
  • курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний — не дольше 20 дней.
Важно: использованное на дорогу время не засчитывается в продолжительность отпуска. Он считается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.

Как получить отпуск военнослужащему

Чтобы получить отпуск, военный должен:
  • написать рапорт непосредственно на имя командира части;
  • добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т. д. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).
После получения письменного согласования непосредственного командира и получения отпускного билета военнослужащий может уезжать в отпуск.

Как военному написать рапорт на отпуск

В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:
  1. ФИО командира воинской части.
  2. Свое звание и ФИО.
  3. На сколько дней военный хочет взять отпуск.
  4. Прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам).
  5. Где будете проводить отпуск (написать адрес).
  6. Свой номер телефона.
  7. Поставить дату и подпись.
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Эксперты отмечают, что единых и четко определенных требований к написанию рапорта в законодательстве нет. Однако чтобы рапорт приняли и отпустили в отпуск:
  1. В шапке документа обязательно укажите фамилию, имя, отчество руководителя воинской части.
  2. Затем укажите название документа — Рапорт.
  3. В основной части обязательно укажите свои ФИО, звание и количество дней отпуска. Нелишне указать, какой отпуск вы оформляете — ежегодный основной или по семейным обстоятельствам.
  4. Если у вас отпуск по семейным обстоятельствам, напишите список документов, прилагаемых к рапорту.
  5. В конце укажите номер телефона и адрес, где будете проводить отпуск.
  6. Поставьте подпись и дату.
Вот как это должно выглядеть:
Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец
По материалам:
Novyny.live
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