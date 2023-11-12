Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: перечень оснований — Finance.ua
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Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: перечень оснований

Личные финансы
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Юрист практики военного права юридической компании «Приходько и партнеры» Татьяна Козян в комментарий перечислила основания для увольнения из рядов ВСУ.
Согласно ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», таким основанием могут стать семейные обстоятельства.
В Постановлении № 413 от 12 июня 2013 года указано, что военнослужащие, кроме срочников, и лица рядового и начальствующего состава могут уволиться с военной службы и со службы лиц рядового и начальствующего состава по следующим семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:
  • воспитание ребенка или нескольких детей без партнера;
  • содержание совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, который имеет инвалидность I или II группы или продолжает обучение, поэтому требует материальной помощи;
  • заключение брака с гражданкой (гражданином) Украины, иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим за пределами Украины;
  • болезнь военнослужащего или члена его семьи, если такая болезнь препятствует военнослужащему служить в определенной местности или проживать в ней члену его семьи;
  • потребность постоянного постороннего ухода за больным членом семьи;
  • наличие троих и более детей;
  • невозможность назначить одного из военнослужащих, состоящих в браке, в пределах одного населенного пункта;
  • долгосрочная командировка за границу партнера.
Военнослужащие, которые служат по призыву во время мобилизации, на особый период, увольняются по следующим причинам:
  • воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитание ребенка, не имеющего инвалидности, но который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и т. п.;
  • потребность постоянного ухода за больным членом семьи;
  • член семьи имеет инвалидность I или II группы;
  • потребность опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;
  • потребность постоянного присмотра за лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход;
  • беременность — для военнослужащих-женщин;
  • отпуск по уходу за ребенком до трех лет — для военнослужащих-женщин;
  • один из супругов, оба из которых служат и имеют ребенка или детей до 18 лет;
  • самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;
  • содержание трех и более детей до 18 лет;
  • близкий родственник погиб или пропал без вести.
Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей военной мобилизации еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.
Военнослужащие-контрактники увольняются по следующим причинам:
  • воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитание ребенка, не имеющего инвалидности, но который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и т. п.;
  • потребность постоянного ухода за больным членом семьи;
  • потребность опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;
  • потребность постоянного присмотра за лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход;
  • беременность — для военнослужащих-женщин;
  • отпуск по уходу за ребенком до трех лет — для военнослужащих-женщин;
  • один из супругов, оба из которых служат и имеют ребенка или детей до 18 лет;
  • самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;
  • близкий родственник погиб или пропал без вести.

Алгоритм увольнения с военной службы

  • Подать рапорт командиру части, указав основания для увольнения.
  • Приложить заверенные документы, подтверждающие семейное обстоятельство, дающее право на увольнение.
  • Получить приказ об увольнении с военной службы.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
РБК-Україна
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