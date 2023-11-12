Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: перечень оснований — Finance.ua

Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: перечень оснований Сегодня 16:59 — Личные финансы

Юрист практики военного права юридической компании «Приходько и партнеры» Татьяна Козян в комментарий перечислила основания для увольнения из рядов ВСУ.

Согласно ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», таким основанием могут стать семейные обстоятельства.

В Постановлении № 413 от 12 июня 2013 года указано, что военнослужащие, кроме срочников, и лица рядового и начальствующего состава могут уволиться с военной службы и со службы лиц рядового и начальствующего состава по следующим семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:

воспитание ребенка или нескольких детей без партнера;

содержание совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, который имеет инвалидность I или II группы или продолжает обучение, поэтому требует материальной помощи;

заключение брака с гражданкой (гражданином) Украины, иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим за пределами Украины;

болезнь военнослужащего или члена его семьи, если такая болезнь препятствует военнослужащему служить в определенной местности или проживать в ней члену его семьи;

потребность постоянного постороннего ухода за больным членом семьи;

наличие троих и более детей;

невозможность назначить одного из военнослужащих, состоящих в браке, в пределах одного населенного пункта;

долгосрочная командировка за границу партнера.

Военнослужащие, которые служат по призыву во время мобилизации, на особый период, увольняются по следующим причинам:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, не имеющего инвалидности, но который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и т. п. ;

; потребность постоянного ухода за больным членом семьи;

член семьи имеет инвалидность I или II группы;

потребность опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;

потребность постоянного присмотра за лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход;

беременность — для военнослужащих-женщин;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет — для военнослужащих-женщин;

один из супругов, оба из которых служат и имеют ребенка или детей до 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;

содержание трех и более детей до 18 лет;

близкий родственник погиб или пропал без вести.

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Военнослужащие-контрактники увольняются по следующим причинам:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, не имеющего инвалидности, но который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и т. п. ;

; потребность постоянного ухода за больным членом семьи;

потребность опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;

потребность постоянного присмотра за лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход;

беременность — для военнослужащих-женщин;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет — для военнослужащих-женщин;

один из супругов, оба из которых служат и имеют ребенка или детей до 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;

близкий родственник погиб или пропал без вести.

Алгоритм увольнения с военной службы

Подать рапорт командиру части, указав основания для увольнения.

Приложить заверенные документы, подтверждающие семейное обстоятельство, дающее право на увольнение.

Получить приказ об увольнении с военной службы.

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