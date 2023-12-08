Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список — Finance.ua

Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список Сегодня 20:04 — Личные финансы

Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список

Военные, как и все остальные трудоустроенные украинцы, имеют право на получение пенсии. Для назначения выплат им следует подать соответствующее заявление с документами в районный территориальный центр комплектования — ТЦК.

В каких случаях военные могут получить пенсию и какие документы необходимы для ее назначения — сообщили в Пенсионном фонде.

Военные могут получить пенсию в следующих случаях:

за выслугу лет — при условии, если на день увольнения военный уже достиг 45-летнего возраста, у него есть 25 лет и больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах;

через приобретенную инвалидность — выплаты начисляются военнослужащим после увольнения, независимо от возраста и продолжительности службы. На назначение выплат также имеют право воины ВСУ, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т. п. ), возникшего в период прохождения военной службы;

из-за потери кормильца — ее получают семьи погибших или пропавших без вести военных. Помощь от государства назначается нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Также пенсия назначается, если кормильец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.

Пенсионный фонд отметил, что в 2022 году максимальная пенсия для военного составляла чуть более 20 тыс. грн.

Для того чтобы военному начислили пенсию, ему следует подать вместе с заявлением перечень документов:

денежный аттестат (с последнего места службы);

справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

налоговый номер;

выписку о регистрации места жительства лица;

справку ОК-5 из Пенсионного фонда;

справку с реквизитами банковского счета.

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Если семья потеряла кормильца, то ей нужно предоставить следующие документы:

выписка ЦВЛК;

свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т. п. );

); справки об обучении детей.

Дополнительно для назначения пенсии по инвалидности следует предоставить следующие документы:

справку медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни/извлечении ВВК.

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