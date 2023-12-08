Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список — Finance.ua

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Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список

Личные финансы
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Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список
Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список
Военные, как и все остальные трудоустроенные украинцы, имеют право на получение пенсии. Для назначения выплат им следует подать соответствующее заявление с документами в районный территориальный центр комплектования — ТЦК.
В каких случаях военные могут получить пенсию и какие документы необходимы для ее назначения — сообщили в Пенсионном фонде.

Военные могут получить пенсию в следующих случаях:

  • за выслугу лет — при условии, если на день увольнения военный уже достиг 45-летнего возраста, у него есть 25 лет и больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах;
  • через приобретенную инвалидность — выплаты начисляются военнослужащим после увольнения, независимо от возраста и продолжительности службы. На назначение выплат также имеют право воины ВСУ, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т. п.), возникшего в период прохождения военной службы;

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  • из-за потери кормильца — ее получают семьи погибших или пропавших без вести военных. Помощь от государства назначается нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Также пенсия назначается, если кормильец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
Какие документы нужны для назначения «военной» пенсии: полный список
Пенсионный фонд отметил, что в 2022 году максимальная пенсия для военного составляла чуть более 20 тыс. грн.
Для того чтобы военному начислили пенсию, ему следует подать вместе с заявлением перечень документов:
  • денежный аттестат (с последнего места службы);
  • справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;
  • выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • выписку о регистрации места жительства лица;
  • справку ОК-5 из Пенсионного фонда;
  • справку с реквизитами банковского счета.
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Если семья потеряла кормильца, то ей нужно предоставить следующие документы:
  • выписка ЦВЛК;
  • свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т. п.);
  • справки об обучении детей.
Дополнительно для назначения пенсии по инвалидности следует предоставить следующие документы:
  • справку медико-социальной экспертной комиссии;
  • свидетельство о болезни/извлечении ВВК.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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