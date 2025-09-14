Как в Украине утилизируют старые деньги Сегодня 21:09

Рано или поздно каждая страна сталкивается с необходимостью утилизации изношенных денег. Украина не исключение: Нацбанк регулярно изымает из обращения старые банкноты и монеты.

О том, как в Украине уничтожают старые деньги, рассказывает Телеканал 24.

Как это работает

Банкноты измельчают на мелкие кусочки. Впоследствии подобная «масса» утилизируется как промышленные отходы. Это делают специализированные компании, с которыми работает Национальный банк.

Что касается монет, то их уничтожают иначе. С этих денег всегда стирают изображения, чтобы они не были платежными.

После стирания металл уходит в металлолом. Затем он продается на открытых электронных аукционах.

Что происходит с оборотом денег в Украине

НБУ начал масштабную оптимизацию наличного обращения в 2018 году. С тех пор исчезли такие украинские деньги:

монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек; банкноты номиналом 1−200 гривен образцов до 2003 года и банкноты 1−500 гривен 2003−2007 годов.

Также произошли некоторые изменения. К примеру, купюры 1, 2, 5, 10 гривен заменили на монеты. Появилась новая банкнота высшего номинала — 1000 гривен. Кроме того, в Украине обновили дизайн и защиту банкнот нового поколения.

Следует отметить, что в течение двух последних лет — 2024−2025 — были модифицированы банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривен. На них напечатали лозунг: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»

Однако это еще не конец. На банкнотах номиналами 100 и 200 гривен эта надпись тоже появится. Но уже в следующие годы.

