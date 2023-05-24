Как в Украине продать жилье, которым владеет несовершеннолетний — Finance.ua

Как в Украине продать жилье, которым владеет несовершеннолетний Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как в Украине продать жилье, которым владеет несовершеннолетний

Согласно положениям части 3 статьи 17 Закона Украины «Об охране детства», родители или лица, их заменяющие, не имеют права без разрешения органов опеки и попечительства, предоставленного в соответствии с Законом, заключать договоры, подлежащие нотариальному удостоверению и/или государственной регистрации, отказываться от принадлежащих ребенку имущественных прав, осуществлять разделение, обмен, отчуждение жилья, обязываться от имени ребенка поручительством, выдавать письменные обязательства.

Об этом рассказывает заведующий Барвенковским бюро бесплатной правовой помощи Первомайского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Александр Писковский.

Согласно законодательству, органы опеки и попечительства обязаны осуществлять контроль за соблюдением родителями или лицами, их заменяющими, имущественных и жилищных прав детей при отчуждении жилых помещений и покупке нового жилья.

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Разрешение на совершение сделок по недвижимому имуществу ребенка предоставляется органом опеки и попечительства после проверки, проводимой в течение одного месяца. Только в случае гарантирования сохранения права ребенка на жилье разрешение оформляется решением, выписка из которого выдается заявителям службой по делам детей.

В каком случае продажи запретят

Исчерпывающий перечень оснований для отказа органом опеки и попечительства в предоставлении разрешения на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка с одновременным обращением к нотариусу о наложении запрета на отчуждение такого имущества приведен в части 5 статьи 177 Семейного кодекса Украины, а именно:

мать и/или отец ребенка, который (который) обратился за разрешением, лишен судом родительских прав;

судом, органом опеки и попечительства или прокурором постановлено (принято) решение об отнятии ребенка от родителей (или того из них, который обратился за разрешением) без лишения их родительских прав;



в суд подан иск о лишении родителей ребенка (или обратившегося за разрешением) родительских прав;



лицо, обратившееся за разрешением, сообщило о себе ложные сведения, имеющие существенное значение для решения вопроса о предоставлении разрешения или отказе в его предоставлении;



между родителями ребенка нет согласия о совершении сделки по недвижимому имуществу ребенка;



между родителями ребенка или между одним из них и третьими лицами существует судебный спор в отношении недвижимого имущества, за разрешением на совершение сделки по которому обратились родители ребенка (или один из них);



совершение сделки приведет к сужению объема существующих имущественных прав ребенка и/или нарушению охраняемых законом интересов ребенка.



Справка Finance.ua:

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