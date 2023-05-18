Регистрация недвижимости: кто и как может сделать это онлайн — Finance.ua

Регистрация недвижимости: кто и как может сделать это онлайн Сегодня 15:03 — Недвижимость

Регистрация недвижимости: кто и как может сделать это онлайн

С сегодняшнего дня, 18 мая, жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк смогут подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество через портал «Дія».

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Это касается прав, возникших и зарегистрированных до 1 января 2013 года, когда был введен Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

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Ранее воспользоваться услугой на портале «Дія» могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковщины. Те же, кто не использовал портал «Дія», вынуждены были пройти как минимум 3 госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свое недвижимое имущество.

Как воспользоваться услугой?

1). Войти на портал «Дія» (если еще не зарегистрированы на него, пройдите соответствующую регистрацию).

2). Выбрать «Услуги» → «Земля, строительство, недвижимость» → «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» → «Подать заявление».

3). Внести нужную информацию и отсканировать документы.

4). Подписать заявление электронной подписью.

После этого регистратор самостоятельно пришлет запрос в бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем внесет данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Узнать результат заявитель сможет, просмотрев статус в кабинете на портале «Дія». Кроме этого, результат будет сообщен письмом на электронную почту заявителя.

Почему это важно?

Регистрация недвижимости подтверждает, что вы являетесь законным собственником имущества. Это, в свою очередь, делает невозможной подделку мошенниками документов о праве собственности на имущество.

Регистрация права собственности в ГРВП защищает данные, поскольку те будут сохранены на защищенных цифровых носителях, в отличие от бумажных архивов. Например, после начала полномасштабной войны многие такие архивы БТИ уничтожили или разворовали оккупанты.

В Минрегионе отмечают, что на сегодняшний день у 2/3 граждан, подавших информационное уведомление о поврежденном имуществе, жилье не зарегистрировано в ГРВП. Это делает невозможной подачу заявления на выплату помощи, поскольку наличие записи о праве собственности в реестре является обязательным условием для подачи заявления.

Благодаря масштабированию услуги на портале «Дія» значительно большее количество граждан смогут подать онлайн заявление на регистрацию, без необходимости идти к государственному регистратору и проходить по многочисленным коридорам госучреждений. Это особенно актуально для жителей Харьковской, Черниговской и Киевской областей, являющихся одними из наиболее пострадавших в результате агрессии россии.

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