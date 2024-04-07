Как в Украине изменился рынок новых коммерческих автомобилей в марте — Finance.ua

Как в Украине изменился рынок новых коммерческих автомобилей в марте Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Как в Украине изменился рынок новых коммерческих автомобилей в марте, Фото: ua.depositphotos.com

В течение марта на украинском рынке было реализовано 1056 новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.).

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 2,9 тыс. новых машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Результаты марта на 3% больше, чем в прошлом месяце. А по сравнению с мартом 2023 года прирост составляет 31%.

ТОП-5 самых популярных марок рынка новых коммерческих авто в марте:

Renault — 370 регистраций;

MAN — 84 регистрации;

Citroen — 67 регистраций;

Peugeot — 64 регистрации;

Volkswagen — 58 регистраций.

Напомним, по данным Укравтопром, в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Укравтопром По материалам:

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