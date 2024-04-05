Как в Швейцарии предлагают разрешить украинцам изменить статус проживания — Finance.ua
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Как в Швейцарии предлагают разрешить украинцам изменить статус проживания

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Правительство Швейцарии предлагает предоставить украинским беженцам возможность заменить статус защиты S на обычный вид на жительство. Условием должно быть наличие работы.
Это способствовало бы большему трудоустройству украинцев, сообщает swissinfo.ch.
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Федеральный совет Швейцарии предлагает мотивировать украинцев активнее трудоустраиваться. Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс сказал, что украинские беженцы, уже имеющие работу в этой стране, должны иметь возможность заменить вид на жительство категории S на стандартный вид на жительство, скорее всего категории В.
Сейчас в Швейцарии работают 23% беглецов от войны, что намного ниже показателей в других европейских странах. К примеру, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости среди трудоспособных украинцев уже превышает 50%.
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Предложение предоставлять вид на жительство украинским беженцам имеет целью также дать швейцарским работодателям гарантии, что работники из Украины будут иметь более устойчивый миграционный статус и смогут оставаться в стране на более долгое время. Разрешение на жительство категории B выдается при условии трудового соглашения и ежегодно продлевается, если у человека есть работа.
Министр юстиции предлагает, чтобы компании нанимали украинцев, которые после этого получат право изменить вид на жительство.
По материалам:
РБК-Україна
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