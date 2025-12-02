Как в Киеве получить компенсацию за генераторы (условия) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Жители Киева могут получить возмещение до 75% от стоимости приобретенных источников электрической энергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и т. д.

Об этом сообщает Департамент территориального контроля города Киева в Facebook

Кто может принять участие

ОСМД, ЖСК/ОК,

жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10),

жилищные кооперативы (ЖК),

дома, где жильцы избрали управителя любой формы собственности.

Получить консультацию можно, обратившись в вашу районную государственную администрацию города Киева. Туда же нужно подать документы, чтобы принять участие в программе.

С перечнем документов и всеми деталями можно ознакомиться

Как это работает

Жильцы могут получить возмещение стоимости независимых источников электрической энергии, приобретенных для нужд дома: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и т. д.

Город возмещает долю в 75% от общей стоимости приобретенного источника на один дом, но не более:

100 тыс. грн для домов до 6 этажей (включительно);

200 тыс. грн для домов от 7 до 16 этажей (включительно);

300 тыс. грн для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации рассказали о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату.

