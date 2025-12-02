Как в Киеве получить компенсацию за генераторы (условия)
Жители Киева могут получить возмещение до 75% от стоимости приобретенных источников электрической энергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов
и т. д.
Об этом сообщает Департамент территориального контроля города Киева в Facebook.
Кто может принять участие
- ОСМД, ЖСК/ОК,
- жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10),
- жилищные кооперативы (ЖК),
- дома, где жильцы избрали управителя любой формы собственности.
Получить консультацию можно, обратившись в вашу районную государственную администрацию города Киева. Туда же нужно подать документы, чтобы принять участие в программе.
С перечнем документов и всеми деталями можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также
Как это работает
Жильцы могут получить возмещение стоимости независимых источников электрической энергии, приобретенных для нужд дома: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов
и т. д.
Город возмещает долю в 75% от общей стоимости приобретенного источника на один дом, но не более:
- 100 тыс. грн для домов до 6 этажей (включительно);
- 200 тыс. грн для домов от 7 до 16 этажей (включительно);
- 300 тыс. грн для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации рассказали о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату.
Поделиться новостью
Также по теме
Как в Киеве получить компенсацию за генераторы (условия)
В Польше работодателей обяжут называть зарплату на собеседовании
Сколько зарабатывают украинцы в Польше: сферы и интеграция
Наследуется ли земля фермерского хозяйства
Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика)
Курятина и яйца из-за блэкаутов могут подорожать на 15−20%