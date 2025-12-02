0 800 307 555
ру
Как в Киеве получить компенсацию за генераторы (условия)

Личные финансы
43
Как в Киеве получить компенсацию за генераторы (условия)
Как в Киеве получить компенсацию за генераторы (условия)
Жители Киева могут получить возмещение до 75% от стоимости приобретенных источников электрической энергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и т. д.
Об этом сообщает Департамент территориального контроля города Киева в Facebook.

Кто может принять участие

  • ОСМД, ЖСК/ОК,
  • жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10),
  • жилищные кооперативы (ЖК),
  • дома, где жильцы избрали управителя любой формы собственности.
Получить консультацию можно, обратившись в вашу районную государственную администрацию города Киева. Туда же нужно подать документы, чтобы принять участие в программе.
С перечнем документов и всеми деталями можно ознакомиться по ссылке.
Как это работает

Жильцы могут получить возмещение стоимости независимых источников электрической энергии, приобретенных для нужд дома: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и т. д.
Город возмещает долю в 75% от общей стоимости приобретенного источника на один дом, но не более:
  • 100 тыс. грн для домов до 6 этажей (включительно);
  • 200 тыс. грн для домов от 7 до 16 этажей (включительно);
  • 300 тыс. грн для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации рассказали о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиЭлектроэнергия
