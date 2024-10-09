Как в Евросоюзе изменилась доля граждан, работающих из дома (инфографика) — Finance.ua

Как в Евросоюзе изменилась доля граждан, работающих из дома (инфографика) Сегодня 08:00

Как в Евросоюзе изменилась доля граждан, работающих из дома (инфографика)

Пандемия коронавируса вынужденно изменила рабочие привычки многих людей во всем мире: теперь все более распространенным становится гибридный или полностью удаленный режим работы.

До пандемии, в 2019 году, в Европейском союзе в среднем 14,4% занятых граждан регулярно или время от времени работали из дома. По состоянию на 2023 год доля таких граждан выросла до 22,2%.

Больше всего граждан работали из дома — постоянно или время от времени — в Швеции, 37,2%. Почти столько же (37,1%) — в Нидерландах.

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Эти страны остались лидерами по уровню удаленной работы и после пандемии. По состоянию на 2023 год в Нидерландах постоянно или время от времени работали из дома 51,9% опрошенных. В Швеции этот показатель составил 45,3%.

В Финляндии и Люксембурге до пандемии дистанционную работу практиковали 31,7% и 33,1% граждан. После пандемии таких было 41,7% и 40% соответственно.

В Дании доля работающих из дома людей выросла с 28,5% до 36,8%.

В Ирландии доля дистанционных работников возросла с 19,9 до 36,7%, Франции с 22,8 до 33,5%, в Бельгии с 24,6 до 35,9%.

До пандемии меньше всего сотрудников работали из дома в Греции (5,3%), Латвии (4,8%), Италии (4,7%), Венгрии (4,6%), Литве (4,5%), Кипре (2,5%), Румынии (1,4%) и Болгарии (1,1%).

По состоянию на 2023 год в Греции доля работающих из дома граждан выросла до 7,4%, в Латвии — до 10,77%, в Италии — до 12%, в Венгрии — до 8,5%, в Литве — до 12,7%, Кипре — до 10,7%, Румынии — до 3,3%, в Болгарии — только до 2,8%.

Справка Finance.ua:

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Слово і Діло По материалам:

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