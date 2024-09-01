Как успешно найти жилье в Польше — Finance.ua

Как успешно найти жилье в Польше Сегодня 10:34 — Недвижимость

Как успешно найти жилье в Польше

Для поиска жилья в Польше нужно сначала определить следующие приоритеты.

Локация: выберите район, учитывая близость к работе или учебе, инфраструктуру и безопасность.

Бюджет: Определите свой бюджет на аренду, включая коммунальные услуги.

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Источники поиска жилья

В Польше принято искать жилье с помощью специализированных сайтов. Как правило, поляки, как и украинцы, проживая в этой стране не первый год, ищут именно частные объявления. Объясняется это тем, что поиск через риелторов — это лишняя трата времени и денег.

Онлайн-платформы по поиску жилья в Польше:

OLX. pl — один из самых популярных сайтов для поиска жилья в аренду. Gumtree. pl — подобный OLX, содержит много предложений. Gratka. pl — специализируется на объявлениях по недвижимости. Facebook-группы — в этой соцсети можно найти много групп, посвященных аренде жилья в разных городах.

Типы жилья

Самый распространенный вариант для аренды в Польше — квартира. Учтите размер, планировку и состояние. Для студентов или временного проживания могут подойти хостелы и общежития. Практикуется в Польше и совместное проживание, то есть аренда комнаты в квартире с другими людьми.

Юридические аспекты

Прежде чем снять квартиру в Польше, хорошо проверьте договор аренды, включая условия оплаты, длительность аренды и обязательства сторон.

Кроме того, в Польше существует требование о регистрации по месту жительства, которое необходимо выполнить.

Регистрация обязательна, если вы арендуете жилье на длительный срок (более трех месяцев. — Ред.). Это касается как граждан Польши, так и иностранцев.

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Зарегистрироваться можно в местном управлении гмины или города. Для этого нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; договор аренды или разрешение владельца жилья; визу или вид на жительство (для иностранцев).

За отсутствие регистрации может быть наложен административный штраф.

Вот еще несколько советов:

не подписывайте договоры аренды без просмотра жилья. Не соглашайтесь на устные договоренности, заключайте только письменные договоры;

проверяйте репутацию арендодателя. В частности, всегда проверяйте документы, подтверждающие право владельца жилья на сдачу жилья в аренду;

будьте осторожны с подозрительно низкими ценами на жилье. Оплачивайте аренду официально, желательно через банковский перевод, чтобы получить подтверждение оплаты.

Поиск жилья в Польше может занять время, но с правильным подходом эта задача станет проще.

Более подробно пишем в статье:

Справка Finance.ua:

12 марта 2022 года Сейм Республики Польша принял Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, который сокращенно называют «спецзаконом о помощи» или «спецзаконом».

Большинство положений донного Закона вступили в силу в тот же день и действуют до сих пор, хотя были изменены более 20 поправками.

Этот закон содержит конкретные положения, разрешающие законное пребывание украинцев в Польше. Кроме того, ряд льгот для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате боевых действий.

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