Как уровень жизни в «новых» странах ЕС отличается от уровня жизни в «старых» — Finance.ua
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Как уровень жизни в «новых» странах ЕС отличается от уровня жизни в «старых»

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Как уровень жизни в «новых» странах ЕС отличается от уровня жизни в «старых»
Как уровень жизни в «новых» странах ЕС отличается от уровня жизни в «старых»
С момента вступления в Европейский союз в мае 2004 года уровень жизни чехов значительно приблизился к западноевропейскому.
Однако по сравнению со странами, вступившими в ЕС в том же году, поляки и жители стран Балтии, например, за последние 20 лет росли быстрее, пишут чешские СМИ.
Когда средний чех вступил в ЕС, его благосостояние составляло 81% благосостояния среднего европейца; В прошлом году, по данным Евростата, этот показатель был уже 91%. Чаще всего в таком случае используют показатель экономической конвергенции — сближение экономических уровней стран — валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности.
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Этот показатель измеряет состояние среднего жителя, скорректированное на разницу в ценах между странами. Поэтому он должен примерно отражать, насколько богат среднестатистический чех, поляк или словак, покупая в своей стране.
За последние три года Чешская Республика немного отклонилась от среднеевропейского показателя — с 93 до 91%. Однако за 20 лет она опередила такие страны, как Греция, Португалия и Испания, и приблизилась к Италии. С другой стороны, большинство стран, вступивших в ЕС в 2004 году, смогли расти быстрее.
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Польша выросла с 52% от среднеевропейского уровня до 80%, Литва — с 50% до 87%.
Впрочем, догонять более богатые страны придется еще долго — немцы в прошлом году составляли 115% среднеевропейского уровня, а австрийцы — 123%.
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Италия, Кипр и Мальта — ближайшие цели Чехии, экономисты рассматривают как реалистичные. Их чехи могут догнать к концу этого десятилетия. Далее следует Франция, что будет сложнее, но не невозможно. А вот удастся ли таким странам, как Чехия, догнать Германию — большой вопрос.
По материалам:
uamedia
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