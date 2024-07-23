Чехия запустит пассажирские поезда в Украину и Литву через Польшу — Finance.ua

Чехия запустит пассажирские поезда в Украину и Литву через Польшу
Чешский перевозчик Gepard Express хочет выполнять железнодорожные рейсы в Украину и Литву через Польшу.
Об этом сообщает Yavp.pl.
Чешский перевозчик Gepard Express планирует открыть 4 новых международных сообщения, которые будут проходить по территории Польши. Планы запуска — декабрь 2025 года.
- Первый маршрут «Прага — Харьков» должен проходить через польские города Освенцим, Краков, Дембица, Жешув, Перемышль и украинские Львов и Киев.
- Второй — «Прага — Тересполь» должен проходить через польские города Тыхи, Катовице, Варшава, Минск-Мазовецкий, Седльце, Бяла-Подляска.
- Третий — «Прага — Вильнюс» должен проходить через польские города Тыхи, Катовице, Варшава, Воломин, Малкиня, Белосток, Сувалки.
- Четвертый — «Сплит — Вильнюс» должен проходить через польские города Тыхи, Катовице, Варшава, Воломин, Малкиня, Белосток, Сувалки.
По замыслу компании, перевозки должны осуществляться ежедневно поездами от 4 до 12 вагонов. Это позволит перевозить до 600 пассажиров.
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