Чехия запустит пассажирские поезда в Украину и Литву через Польшу — Finance.ua
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Чехия запустит пассажирские поезда в Украину и Литву через Польшу

Мир
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Чехия запустит пассажирские поезда в Украину и Литву через Польшу
Чехия запустит пассажирские поезда в Украину и Литву через Польшу
Чешский перевозчик Gepard Express хочет выполнять железнодорожные рейсы в Украину и Литву через Польшу.
Об этом сообщает Yavp.pl.
Чешский перевозчик Gepard Express планирует открыть 4 новых международных сообщения, которые будут проходить по территории Польши. Планы запуска — декабрь 2025 года.
  • Первый маршрут «Прага — Харьков» должен проходить через польские города Освенцим, Краков, Дембица, Жешув, Перемышль и украинские Львов и Киев.
  • Второй — «Прага — Тересполь» должен проходить через польские города Тыхи, Катовице, Варшава, Минск-Мазовецкий, Седльце, Бяла-Подляска.
  • Третий — «Прага — Вильнюс» должен проходить через польские города Тыхи, Катовице, Варшава, Воломин, Малкиня, Белосток, Сувалки.
  • Четвертый — «Сплит — Вильнюс» должен проходить через польские города Тыхи, Катовице, Варшава, Воломин, Малкиня, Белосток, Сувалки.
По замыслу компании, перевозки должны осуществляться ежедневно поездами от 4 до 12 вагонов. Это позволит перевозить до 600 пассажиров.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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