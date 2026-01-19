0 800 307 555
Как украинцы увеличили расчеты картами за рубежом

Как украинцы увеличили расчеты картами за рубежом
Как украинцы увеличили расчеты картами за рубежом
В январе-ноябре 2025 года доля операций, совершенных за рубежом с использованием платежных карт украинских эмитентов, составила 8,4% от общего количества и 10% от общей суммы всех операций, осуществленных с использованием платежных карт украинских эмитентов.
Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.
В 2024 году доля таких операций составила 8,2% и 9,9% соответственно.
Процесс предоставления участниками рынка платежных карт информации за декабрь 2025 года еще продолжается.
В 2024 году за пределами Украины с использованием платежных карт украинских эмитентов было совершено почти 710 млн операций (из них — 347 млн ​​шт. в физических платежных устройствах и 363 млн шт. в сети Интернет), а в течение января — ноября 2025 года — 724 млн операций (из них — 3). 375 млн шт.
Средняя сумма операции за границей

Использование платежных карт в январе — ноябре 2025 года средняя сумма — 889 гривен. Участники платежного рынка в соответствии с Правилами № 140 не предоставляют регулятору статистическую информацию о сумме каждой операции с платежными картами, поэтому отсутствует информация о наименьшей/наибольшей сумме операции.
Участники платежного рынка в соответствии с Правилами № 140 не представляют регулятору статистическую информацию о местонахождении платежных карт или их количестве в разрезе территории совершения операции (в Украине и/или за рубежом).

  • 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные денежные переводы.
  • Для клиентов среднего и низкого риска месячный лимит уменьшен со 150 тыс. до 100 тыс. гривен в месяц.
  • Клиенты высокого риска смогут перечислять до 50 тыс. гривен в месяц, лимит не меняется.
