0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту

Финтех и Карты
6
Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту
Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту
Перевод средств на карту, которой вы уже не пользуетесь, — распространенная проблема после перевыпуска или закрытия счета. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что происходит с деньгами в таких случаях и стоит ли волноваться.

Если деньги отправили на старую карту

Когда карточный счет не меняется, а старая карта только перевыпущена, банк обычно автоматически засчитывает перевод на новую активную карту, привязанную к этому счету. В большинстве случаев средства поступают в течение суток, хотя иногда возможны задержки.
Такая схема работает во многих украинских банках, в частности, в monobank и ПриватБанке. В то же время в ПриватБанке есть нюанс: автоматическое перенаправление происходит только тогда, когда перевод осуществлен с карты или счета этого же банка. Если деньги поступили из другого банка, их вернут отправителю в течение 1−3 дней.

Если деньги отправили на закрытый карточный счет

В случае, когда карточный счет уже закрыт, перевод не будет засчитан. Банк отклонит операцию, а средства автоматически вернутся отправителю. Это стандартная практика для большинства украинских банков.
Процесс возврата обычно длится от трех до пяти суток. Это время требуется для обработки транзакции и завершения финансовых процедур.
Читайте также

Как ускорить возврат средств

Чтобы сократить сроки возврата, отправителю следует обратиться в свой банк и сообщить, что перевод был осуществлен на закрытый счет. При обращении желательно указать сумму, дату и время операции.

Можно ли потерять деньги

Даже если средства были отправлены на старую или закрытую карту, они не исчезают. В любом случае деньги вернутся отправителю, хотя это может занять время.
Детальнее о том, что делать, если выплаты или зарплата пришли на закрытый карточный счет, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems