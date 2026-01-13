Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту Сегодня 19:04 — Финтех и Карты

Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту

Перевод средств на карту, которой вы уже не пользуетесь, — распространенная проблема после перевыпуска или закрытия счета. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что происходит с деньгами в таких случаях и стоит ли волноваться.

Если деньги отправили на старую карту

Когда карточный счет не меняется, а старая карта только перевыпущена, банк обычно автоматически засчитывает перевод на новую активную карту, привязанную к этому счету. В большинстве случаев средства поступают в течение суток, хотя иногда возможны задержки.

Такая схема работает во многих украинских банках, в частности, в monobank и ПриватБанке . В то же время в ПриватБанке есть нюанс: автоматическое перенаправление происходит только тогда, когда перевод осуществлен с карты или счета этого же банка. Если деньги поступили из другого банка, их вернут отправителю в течение 1−3 дней.

Если деньги отправили на закрытый карточный счет

В случае, когда карточный счет уже закрыт, перевод не будет засчитан. Банк отклонит операцию, а средства автоматически вернутся отправителю. Это стандартная практика для большинства украинских банков.

Процесс возврата обычно длится от трех до пяти суток. Это время требуется для обработки транзакции и завершения финансовых процедур.

Как ускорить возврат средств

Чтобы сократить сроки возврата, отправителю следует обратиться в свой банк и сообщить, что перевод был осуществлен на закрытый счет. При обращении желательно указать сумму, дату и время операции.

Можно ли потерять деньги

Даже если средства были отправлены на старую или закрытую карту, они не исчезают. В любом случае деньги вернутся отправителю, хотя это может занять время.

Детальнее о том, что делать, если выплаты или зарплата пришли на закрытый карточный счет, читайте в статье по ссылке.

