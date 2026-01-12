Как получить зарплату или выплаты, которые поступили на закрытый карточный счет
К одному карточному счету можно открыть одну или несколько карт. При блокировке или перевыпуске карты меняется только ее номер, тогда как номер счета в формате IBAN остается неизменным. Банки советуют не закрывать старый счет до момента, пока первая выплата успешно не поступит на новые реквизиты.
Карточный счет — это банковский счет, на котором хранятся средства клиента. У него есть уникальный номер в формате IBAN.
Банковская карта — это платежный инструмент, позволяющий пользоваться средствами с карточного счета: оплачивать товары и услуги, получать и переводить деньги. Каждая карта имеет свой 16-значный номер, который не совпадает с номером IBAN.
Карточный счет, на который поступают регулярные выплаты (заработная плата, пенсия или социальная помощь), не рекомендуется закрывать. Дело в том, что процесс замены реквизитов требует много ресурсов и времени.
Что происходит, если средства поступили на закрытый счет
В случае поступления регулярной выплаты на закрытый карточный счет процесс выглядит следующим образом:
- работодатель, Пенсионный фонд или социальная служба перечисляют средства на счет;
- банк обрабатывает платеж и фиксирует, что счет закрыт;
- средства возвращаются отправителю;
- получатель не может воспользоваться деньгами, пока не предоставит актуальные реквизиты.
В такой ситуации человеку приходится обращаться в бухгалтерию или учреждение, которое производит выплаты, лично обновлять реквизиты и ждать внесения изменений, что может занять несколько недель.
Как избежать задержек с выплатами
Чтобы избежать проблем с зачислением средств, перед закрытием старого карточного счета следует заранее уведомить бухгалтерию или соответствующее учреждение о новых реквизитах, желательно минимум за месяц. Также важно убедиться, что обновленные данные уже внесены в систему.
Рекомендуется не закрывать старый счет, пока не пройдет первый перевод на новые реквизиты.
О важных нюансах и что делать, чтобы не попадать в такие ситуации, Finance.ua рассказывает в статье «Как получить средства, если они поступили на закрытый карточный счет?».
