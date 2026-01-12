Как получить зарплату или выплаты, которые поступили на закрытый карточный счет Сегодня 20:01 — Финтех и Карты

Как получить зарплату или выплаты, которые поступили на закрытый карточный счет

К одному карточному счету можно открыть одну или несколько карт. При блокировке или перевыпуске карты меняется только ее номер, тогда как номер счета в формате IBAN остается неизменным. Банки советуют не закрывать старый счет до момента, пока первая выплата успешно не поступит на новые реквизиты.

Карточный счет — это банковский счет, на котором хранятся средства клиента. У него есть уникальный номер в формате IBAN.

Банковская карта — это платежный инструмент, позволяющий пользоваться средствами с карточного счета: оплачивать товары и услуги, получать и переводить деньги. Каждая карта имеет свой 16-значный номер, который не совпадает с номером IBAN.

Карточный счет, на который поступают регулярные выплаты (заработная плата, пенсия или социальная помощь), не рекомендуется закрывать. Дело в том, что процесс замены реквизитов требует много ресурсов и времени.

Что происходит, если средства поступили на закрытый счет

В случае поступления регулярной выплаты на закрытый карточный счет процесс выглядит следующим образом:

работодатель, Пенсионный фонд или социальная служба перечисляют средства на счет;

банк обрабатывает платеж и фиксирует, что счет закрыт;

средства возвращаются отправителю;

получатель не может воспользоваться деньгами, пока не предоставит актуальные реквизиты.

В такой ситуации человеку приходится обращаться в бухгалтерию или учреждение, которое производит выплаты, лично обновлять реквизиты и ждать внесения изменений, что может занять несколько недель.

Как избежать задержек с выплатами

Чтобы избежать проблем с зачислением средств, перед закрытием старого карточного счета следует заранее уведомить бухгалтерию или соответствующее учреждение о новых реквизитах, желательно минимум за месяц. Также важно убедиться, что обновленные данные уже внесены в систему.

Рекомендуется не закрывать старый счет, пока не пройдет первый перевод на новые реквизиты.

