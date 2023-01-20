Как украинцы покупали жилье в 2022 году — Finance.ua

Как украинцы покупали жилье в 2022 году Сегодня 14:01 — Недвижимость

Как украинцы покупали жилье в 2022 году

В 2022 году рынок купли-продажи жилья существенно замедлился из-за российского вторжения. Трансформировалось и поведение потенциальных покупателей, ведь география поисков несколько сместилась в сторону относительно безопасных регионов.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость.

Где предлагают больше всего жилья

В 2022 году самый большой ассортимент жилья был традиционно в крупных городах (Киеве, Одессе, Днепре). Однако на предложение повлияла и удаленность региона от фронта.

Так, в пятерку городов с самым большим количеством объявлений о продаже квартир впервые попал Ивано-Франковск.

В целом в список регионов с наибольшим выбором вошли:

Киевщина — 313 907 объявлений;

Одесщина — 186 866;

Днепропетровщина — 100 009;

Львовщина — 68 747;

Ивано-Франковская область — 54 622.

Наибольшее количество предложений на первичном рынке жилья на протяжении 12 месяцев наблюдалось в Киевской (67 962 объявления), Одесской (35 709) и в Ивано-Франковской областях (20 454). А вот на вторичке тройку лидеров после Киевщины (245 945 объявлений) и Одесской области (151 157) замкнула Днепропетровская область (92 263).

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При этом наибольший выбор на вторичном рынке жилья на протяжении 2022 года был среди квартир жилого фонда от 2011 года — 359 157 предложений по всей Украине. Так называемые хрущевки оказались на втором месте по популярности — 114 003 объявления. Чуть меньший ассортимент был среди жилищного фонда 80-х-90-х годов — 104 161 объявление. Соответственно, на эти три типа жилья наблюдался и наибольший интерес среди потенциальных покупателей.

Чем украинцы интересуются больше всего

Учитывая риски, связанные с войной, а также немедленную потребность в готовом для проживания помещении украинцы в прошлом году гораздо больше интересовались покупкой жилья на вторичном рынке.

Так, наибольший интерес как к первичке, так и ко вторичке остался на Киевщине. Однако последним типом жилья соискатели интересовались в пять раз чаще: почти 799 тысяч раз против 156 тысяч.

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Если анализировать спрос, то география откликов на квартиры на этапе строительства сместилась западнее, поскольку чем дальше от фронта, тем больше украинцы готовы вкладывать средства в застройку. Больше всего откликов на готовые квартиры от владельцев в течение года наблюдалось преимущественно в крупных городах-миллионниках.

Средняя цена за квадратный метр

За год средняя стоимость квадратного метра выросла примерно на треть.

Если сравнивать цены в декабре 2021 и декабре 2022 года, то медианная цена на первичке по Украине повысилась на 29% и составила 28 534 грн/м². В то же время медианная цена квадратного метра на вторичке выросла на 35% и составила 24 277 грн/м².

Если подробнее анализировать цены на квартиры на этапе строительства, то выгоднее всего инвестировать в квартиры на Хмельнитчине и в Ивано-Франковской области. Медианная стоимость квадратного метра по состоянию на декабрь 2022 года в этих регионах была самой низкой в стране — 22 108 грн/м² и 23 312 грн/м² соответственно. К примеру, в Киевской области этот показатель составляет 35 829 грн/м², а в Закарпатье и Львовской области — 38 688 грн/м² и 39 296 грн/м² соответственно.

На вторичном рынке распределение следующее: наиболее доступные цены в Сумской и Черниговской областях (медианная стоимость в декабре составила 14 581 грн/м² и 17 130 грн/м²). В свою очередь, на Днепропетровщине цена квадратного метра составляет около 24 218 грн, во Львовской области — 34 137 грн, самые высокие цены в Киевской области — около 41 872 грн/м².

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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