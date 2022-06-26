Как украинцы переводят деньги из-за границы в Украину — Finance.ua

Как украинцы переводят деньги из-за границы в Украину Сегодня 17:02 — Валюта

Как украинцы переводят деньги из-за границы в Украину

Украина за январь-май 2022 года получила из-за границы частные переводы на сумму $4,074 млрд, сообщает НБУ. Это как минимум на 20% меньше, чем в прошлом. Снизилась сумма оплаты труда заробитчан, частных трансфертов, а также по неформальным каналам поступает меньше денег.

Об этом пишет Фокус.

Исполнительный директор аналитического центра «CASE Украина» Дмитрий Боярчук говорит, что денежные переводы из-за границы никогда не были надежными поступлениями, хотя общая сумма росла в последние годы.

Сколько денег поступает через частные переводы

«В прошлом году было $15 млрд. Если за пять месяцев этого года всего лишь $4 млрд, то ясно, что эта цифра существенно меньше, чем была. Происходит проседание. Оно пока не такое радикальное, переводы из-за границы есть, но объемы меньше», — говорит Дмитрий Боярчук.

Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина Евгений Дубогрыз предлагает обратить внимание на данные по официальным зарплатам. В прошлом году сумма за январь-май составила $4,505 млрд, в этом году — $4,168.

«Многие люди, которые выезжали на сезонные работы, особенно из западных областей Украины, сейчас не могут выехать за границу. Из-за этого снизились поступления от оплаты их труда. Также украинцы, работающие за границей, ограниченно переводят деньги домой, поскольку им и самим нужно на что-то жить, плюс они в состоянии неуверенности, что вернутся — и у них меньше возможности поддерживать оставшихся в Украине родственников», — сказал Фокусу Евгений Дубогрыз.

Какие платежные системы популярны в Украине

Международные системы перевода средств Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, IntelExpress и TransferGo помогают украинцам отправлять валюту родственникам в Украину. В банках говорят, что самая популярная система денежных переводов по-прежнему — Western Union.

«На сегодняшний день в ПУМБ доступны три системы международных переводов средств. Распределение такое: Western Union — 68%, MoneyGram — 24%, Ria — 8%», — отметил директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.

Ощадбанк е отметили, что клиенты могут получить переводы через международные платежные системы MoneyGram, Ria, IntelExpress из любой страны на текущий карточный счет в евро, долларах США или гривне. В частности, перевод можно получить через мобильное приложение «Ощад 24/7».

Также популярный способ переслать деньги в Украину — международная межбанковская система переводов SWIFT. В ОТП Банк е говорят, что наибольшее количество переводов частным лицам в страну происходит именно так.

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«В ОТП Банке можно получить SWIFT-перевод в более чем 10 различных валютах, среди которых — доллары США, евро, швейцарские франки, фунты стерлингов, польские злотые, канадские доллары и другие», — отметила Елизавета Триндюк, старший эксперт сектора развития розничного бизнеса ОТП Банка.

А в отделениях «Укрпочты» клиенты могут получить не только переводы через международные платежные системы, но и международные почтовые переводы.

«Через международные почтовые переводы за пять месяцев этого года в Украину поступило более 63,4 тыс. переводов на сумму 272,6 млн грн, а через платежные системы — 6 тысяч на сумму 26 млн грн», — сообщил директор департамента финансового бизнеса «Укрпочты» Олег Кляпко.

Когда следует ожидать роста поступлений валюты из-за границы

Экономисты не слишком оптимистичны в прогнозах.

«Мне кажется, переводы из-за границы будут постепенно восстанавливаться. Чем дольше будет продолжаться война — тем меньше будет неопределенность для украинских заробитчан, особенно если мы начнем побеждать. Но раньше, чем до конца года возобновления докризисных показателей, я считаю, мы не увидим», — отметил Евгений Дубогрыз.

Дмитрий Боярчук считает, что переводы из-за границы могут сойти на нет в долгосрочной перспективе.

Фокус По материалам:

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