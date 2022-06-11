ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов из-за границы через Ощадбанк — Finance.ua
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ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов из-за границы через Ощадбанк

Сегодня 16:33Финтех и Карты
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С начала войны украинцы получили из-за границы через Ощадбанк более 300 тысяч международных переводов.
За этот период клиенты банка получили в эквиваленте почти 2,5 млрд гривен.
ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов по объему:
  • США,
  • Польша,
  • Чехия,
  • Германия,
  • Италия.
В Ощадбанке клиенты могут получить переводы через международные платежные системы Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress из любой страны на текущий карточный счет в евро, долларах США или гривнах.
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Для удобного и быстрого получения перевода можно воспользоваться мобильным приложением «Ощад 24/7».
Напомним, для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», правительство предусмотрело особый порядок продления этих выплат по новому местожительству на период введения военного положения (постановление Кабинета Министров Украины от 26.022.2022 г. № 162).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам: Укрінформ
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