ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов из-за границы через Ощадбанк — Finance.ua

ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов из-за границы через Ощадбанк

Сегодня 16:33 — Финтех и Карты

С начала войны украинцы получили из-за границы через Ощадбанк более 300 тысяч международных переводов.

За этот период клиенты банка получили в эквиваленте почти 2,5 млрд гривен.

ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов по объему:

США,

Польша,

Чехия,

Германия,

Италия.

В Ощадбанке клиенты могут получить переводы через международные платежные системы Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress из любой страны на текущий карточный счет в евро, долларах США или гривнах.

Читайте также В каком случае пенсионерам смогут перевести выплаты без открытия счета через АО «Ощадбанк»

Для удобного и быстрого получения перевода можно воспользоваться мобильным приложением «Ощад 24/7».

Напомним, для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», правительство предусмотрело особый порядок продления этих выплат по новому местожительству на период введения военного положения (постановление Кабинета Министров Украины от 26.022.2022 г. № 162).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.