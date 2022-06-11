ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов из-за границы через Ощадбанк — Finance.ua

С начала войны украинцы получили из-за границы через Ощадбанк более 300 тысяч международных переводов.
За этот период клиенты банка получили в эквиваленте почти 2,5 млрд гривен.
ТОП-5 стран, из которых поступило больше всего переводов по объему:
США,
Польша,
Чехия,
Германия,
Италия.
В Ощадбанке клиенты могут получить переводы через международные платежные системы Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress из любой страны на текущий карточный счет в евро, долларах США или гривнах.
Для удобного и быстрого получения перевода можно воспользоваться мобильным приложением «Ощад 24/7».
Напомним, для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», правительство предусмотрело особый порядок продления этих выплат по новому местожительству на период введения военного положения (постановление Кабинета Министров Украины от 26.022.2022 г. № 162).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.