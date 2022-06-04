В каком случае пенсионерам смогут перевести выплаты без открытия счета через АО «Ощадбанк» — Finance.ua
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В каком случае пенсионерам смогут перевести выплаты без открытия счета через АО «Ощадбанк»

Сегодня 09:11Личные финансы
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В Комитете ВР по вопросам бюджета одобряют действия Правительства по социальной защите пенсионеров во время войны.
Так, информационное управление Верховной Рады сообщает, что для людей, которые в период военных действий сменили свое место жительства на территории Украины, и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта» Правительство предусмотрело особый порядок продления этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения (постановление Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 г. № 162).
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Максимально упрощен механизм изменения способа выплаты пенсии, прежде всего, пенсионер должен уведомить орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты или через контакт-центр АО «Укрпочта» об изменении своего местожительства.
В случае невозможности производить уполномоченными банками выплаты пенсий, их выплата производится путем перевода средств получателю без открытия счета через АО «Ощадбанк».

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

По материалам: Судебно-юридична газета
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