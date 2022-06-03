Особенности SWIFT-переводов: тарифы, преимущества и недостатки — Finance.ua

Международные банковские переводы SWIFT представляют собой систему платежей и передачу информации между финансовыми учреждениями в большинстве стран. Участниками сети являются более 11 тыс. банков и других организаций. Система существует почти 50 лет и отличается безопасностью переводов. Поэтому для большинства стран она уже стала стандартом.
Переводы между банками осуществляются в информационном виде как обмен сообщениями или инструкциями, без использования фактических средств. А в конечной точке получателю выдают средства с использованием стандартного SWIFT-кода.
Особенности SWIFT
Каждое учреждение, подключенное к системе, имеет свой уникальный код на 8-11 символов. Набор знаков содержит кодовое обозначение банка и его филиалов, стран и городов. Если переводы осуществляются между двумя банками без прямого договора, то в процесс могут привлекаться банки-посредники, но тогда стоимость и время перевода растет. Исходную валюту при этом конвертируют в валюту назначения, иногда происходит даже двойная конвертация.
Такой процесс длится от 1 до 5 рабочих дней. За это время банковские учреждения осуществляют проверки, чтобы предотвратить мошенничество и отмывание денег. На продолжительность перевода могут влиять привлечения посредника и официальные выходные.
Как осуществить SWIFT-перевод
Чтобы отправить международный платеж через SWIFT, банку нужно предоставить исчерпывающий список информации:
имя и адрес получателя;
название и адрес банка получателя;
номер счета получателя (IBAN);
BIC или SWIFT-код банка получателя.
После подтверждения личности пользователь может осуществить банковский перевод онлайн со своего виртуального счета или с помощью онлайн переводов в своем банке. Прежде всего, следует проверить наличие достаточной суммы денег на счете, чтобы банк не отклонил платеж, и проверить обменный курс с учетом наценки в банке и комиссии.
Если обменный курс пользователя устраивает, необходимо подтвердить платеж. После этого деньги конвертируют и перескажут получателю в валюте банковского счета.
Тарифы
SWIFT-переводы являются одними из самых дорогих способов межбанковских переводов. В тариф заложена комиссия банка, обменный курс, возможна также двойная конвертация или дополнительные сборы.
По информации ПриватБанка, стоимость отправки SWIFT-платежа (за границу) составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 512 долларов (15,1 тыс. грн). С 1 апреля 2022 отменили комиссию за переводы на армию и оплату лечения.
Стоимость отправки платежей по Украине составляет 1% от суммы, но не менее 20 долларов (590 грн) и не более 500 долларов (14,7 тыс. грн) в гривнах по курсу НБУ. Если переводить с кредитных денег, то комиссия составляет 3% от суммы, а с личных средств ничего не снимается.
При зачислениях платежей на карту для выплат до 30 сентября 2022 предусмотрено 0% комиссии, если счет в гривнах, и 0,5% от суммы перевода, если счет в валюте. Если снимать наличные деньги после перевода, то комиссия составляет 1% от суммы + 5 грн или 1 единица валюты в гривнах по курсу НБУ. С карт для выплат сумма снимается без комиссии.
Преимущества и недостатки SWIFT
Основным плюсом SWIFT-переводов является гарантия безопасности и избегание мошенничества, что убережет от опасности не только транзакцию, но и банковский счет. Их можно использовать почти во всех странах мира, есть широкий выбор валюты для перевода. Оформить платеж могут как физические, так и юридические лица, есть возможность воспользоваться мобильным приложением украинского банка.
Среди недостатков — достаточно длительный процесс перевода средств из-за тщательных проверок. Некоторых могут испугать тарифы на переводы, особенно с привлечением банков-посредников. Кроме этого, при SWIFT-переводах нужно указать много информации и не совершить ошибок.