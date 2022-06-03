Особенности SWIFT-переводов: тарифы, преимущества и недостатки — Finance.ua

Особенности SWIFT-переводов: тарифы, преимущества и недостатки

Сегодня 21:02 — Личные финансы

Особенности SWIFT-переводов: тарифы, преимущества и недостатки

Международные денежные переводы стали особенно актуальны для украинцев после полномасштабного вторжения россии, ведь миллионы людей вынуждены были уехать за границу.

Об этом пишет портал Сегодня.

Что такое SWIFT?

Международные банковские переводы SWIFT представляют собой систему платежей и передачу информации между финансовыми учреждениями в большинстве стран. Участниками сети являются более 11 тыс. банков и других организаций. Система существует почти 50 лет и отличается безопасностью переводов. Поэтому для большинства стран она уже стала стандартом.

Переводы между банками осуществляются в информационном виде как обмен сообщениями или инструкциями, без использования фактических средств. А в конечной точке получателю выдают средства с использованием стандартного SWIFT-кода.

Особенности SWIFT

Каждое учреждение, подключенное к системе, имеет свой уникальный код на 8-11 символов. Набор знаков содержит кодовое обозначение банка и его филиалов, стран и городов. Если переводы осуществляются между двумя банками без прямого договора, то в процесс могут привлекаться банки-посредники, но тогда стоимость и время перевода растет. Исходную валюту при этом конвертируют в валюту назначения, иногда происходит даже двойная конвертация.

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Такой процесс длится от 1 до 5 рабочих дней. За это время банковские учреждения осуществляют проверки, чтобы предотвратить мошенничество и отмывание денег. На продолжительность перевода могут влиять привлечения посредника и официальные выходные.

Как осуществить SWIFT-перевод

Чтобы отправить международный платеж через SWIFT, банку нужно предоставить исчерпывающий список информации:

имя и адрес получателя;

название и адрес банка получателя;

номер счета получателя (IBAN);

BIC или SWIFT-код банка получателя.

После подтверждения личности пользователь может осуществить банковский перевод онлайн со своего виртуального счета или с помощью онлайн переводов в своем банке. Прежде всего, следует проверить наличие достаточной суммы денег на счете, чтобы банк не отклонил платеж, и проверить обменный курс с учетом наценки в банке и комиссии.

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Если обменный курс пользователя устраивает, необходимо подтвердить платеж. После этого деньги конвертируют и перескажут получателю в валюте банковского счета.

Тарифы

SWIFT-переводы являются одними из самых дорогих способов межбанковских переводов. В тариф заложена комиссия банка, обменный курс, возможна также двойная конвертация или дополнительные сборы.

По информации ПриватБанка, стоимость отправки SWIFT-платежа (за границу) составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 512 долларов (15,1 тыс. грн). С 1 апреля 2022 отменили комиссию за переводы на армию и оплату лечения.

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Стоимость отправки платежей по Украине составляет 1% от суммы, но не менее 20 долларов (590 грн) и не более 500 долларов (14,7 тыс. грн) в гривнах по курсу НБУ. Если переводить с кредитных денег, то комиссия составляет 3% от суммы, а с личных средств ничего не снимается.

При зачислениях платежей на карту для выплат до 30 сентября 2022 предусмотрено 0% комиссии, если счет в гривнах, и 0,5% от суммы перевода, если счет в валюте. Если снимать наличные деньги после перевода, то комиссия составляет 1% от суммы + 5 грн или 1 единица валюты в гривнах по курсу НБУ. С карт для выплат сумма снимается без комиссии.

Преимущества и недостатки SWIFT

Основным плюсом SWIFT-переводов является гарантия безопасности и избегание мошенничества, что убережет от опасности не только транзакцию, но и банковский счет. Их можно использовать почти во всех странах мира, есть широкий выбор валюты для перевода. Оформить платеж могут как физические, так и юридические лица, есть возможность воспользоваться мобильным приложением украинского банка.

Среди недостатков — достаточно длительный процесс перевода средств из-за тщательных проверок. Некоторых могут испугать тарифы на переводы, особенно с привлечением банков-посредников. Кроме этого, при SWIFT-переводах нужно указать много информации и не совершить ошибок.

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