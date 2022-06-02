Объем переводов в Украину сократился на 14,7% — Finance.ua
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Объем переводов в Украину сократился на 14,7%

Сегодня 12:37Казна и Политика
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Объем переводов в Украину сократился на 14,7%Объем переводов в Украину сократился на 14,7%
Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа за апрель 2022 составил 1 011 млн долларов, это на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Нацбанк.
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Отмечается, что за январь-апрель 2022 года в Украину поступило 4 074 млн долларов, это на 10,5% меньше, чем годом ранее (4 550 млн долларов).
В 2021 году трудовые мигранты перечислили в Украину рекордную сумму 15 026 млн долларов. Это на 25,4% больше, чем в 2020 году (11 980 млн долларов).

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: Корреспондент.net
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