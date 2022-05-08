Что нужно знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка — Finance.ua

Что нужно знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка

Сегодня 09:03 — Финтех и Карты

Что нужно знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка

На первый взгляд кажется, что в переводах денег с карты на карту нет ничего сложного. На самом деле существует много нюансов: лимиты, ограничения на количество операций и многое другое. В то же время, нет единого стандарта. Каждый банк самостоятельно устанавливает правила, по которым работают его карты.

Чтобы иметь возможность проводить всевозможные банковские операции максимально комфортно, следует быть клиентами не только одного банка.

ПриватБанк. Максимальная сумма, которую клиент ПриватБанка может перевести на карту другого банка (как украинского, так и зарубежного) за одну транзакцию — 29 999 гривен.

Есть у банка также суточный лимит (т.е. максимальная сумма, которую можно перевести в течение суток), недельный и месячный. Он отличается в зависимости от того, на карту какой международной платежной системы (МПС) будет производиться перевод.

При переводе на карту Visa:

суточный лимит — эквивалент 7500 дол. (по курсу НБУ);

недельный — эквивалент 10 тыс. долл.;

месячный — 20 тыс. дол.

А вот на карту MasterCard суточный, недельный и месячный лимит — одинаков и составляет эквивалент 10 тыс. дол.

Ограничивает банк и минимальный размер перевода на карты других банков: он составляет эквивалент в 10 дол.

monobank. Здесь за одну транзакцию (то есть один перевод) можно перевести максимум 60 тыс. гривен.

В то же время есть у monobank и лимит на количество транзакций:

50 раз в день;

100 раз — в четыре дня;

150 раз — в месяц.

Следует отметить, что оба банка — и ПриватБанк, и monobank — не берут комиссии за переводы на карты других банков.

Альфа-Банк. В цифровом банке Sense SuperApp, в мобильном банке Alfa-Mobile и в интернет-банке My Alfa-Bank действуют следующие лимиты:

с дебетовой карты Альфа-Банка на карту другого банка Украины — 10 тыс. гривен за одну операцию или 100 тыс. гривен в день. Таким же будет и месячный лимит;

с кредитной карты на карту другого банка — 10 тыс. гривен за одну операцию, 30 тыс. гривен в день и 100 тыс. гривен в месяц.

Ограничил банк и количество переводов: их не может быть более 100 в месяц, причем можно совершить за один день.

Райффайзен Банк. В этом банке комиссия при переводе с карты банка на карту в другом банке колеблется от 0,5%, минимум 5 гривен до 1%, минимум 5 гривен в зависимости от тарифного пакета.

Дневной лимит на переводы составляет 2500 долл. в эквиваленте по курсу НБУ, месячный лимит — 20 тыс. долл. в эквиваленте.

Ощадбанк. Здесь берут комиссию даже за перевод на карту другого клиента в том же банке. Она составляет 3 гривны. Комиссия за перевод на карту другого банка — 1% +5 гривен.

Лимит на одну операцию — 29 999 гривен. В сутки максимально можно сделать 10 переводов на общую сумму 65 тыс. гривен. Месячных лимитов на переводы нет.

sportbank. Мобильный sportbank, перешедший в прошлом году из-под «Оксибанка» в «Таскомбанк», долгое время делал все переводы с карты/на карты другого банка бесплатно. Приучив своих клиентов к удобству, он решил немного заработать на этом и стал брать деньги за такие услуги.

Теперь в месяц отправить в другие банки без комиссии можно не более 30 тыс. гривен. Причем бесплатными будут только первые 10 переводов. Уже одиннадцатый станет платным, даже если общая сумма переводов меньше 30 тыс. гривен.

Банк Форвард. Совершенно уникальная ситуация сложилась с переводами с карты на карту в Банке Форвард. Из-за российских корней его владельца — Рустама Тарико — сразу после начала полномасштабной войны банк столкнулся с резким оттоком клиентских средств. Чтобы избежать краха, банк был вынужден ввести заградительные лимиты на переводы на карты других банков.

За сутки клиент мог перевести на ту же карту другого банка не более 1 тыс. гривен. Но в то же время со своей карты он мог сделать столько таких переводов, сколько карт других банков.

Первоначально перевод по реквизитам (на счет IBAN) в другой банк был без ограничений. Позже был установлен лимит и на этот вид операции в размере 3 тыс. гривен в сутки.

Это позволило банку удержаться на плаву и уже третий месяц выполнять клиентские переводы, хоть и с такими жесткими ограничениями.

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