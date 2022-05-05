«ПриватБанк» будет узнавать клиентов по голосу: как подключить функцию — Finance.ua

«ПриватБанк» запустил технологию голосовой биометрии для быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки. Это позволит упростить обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.
Технология создания биометрических голосовых слепков клиентов, позволяющая идентифицировать человека по совокупности уникальных характеристик голоса и обеспечивающая дополнительную защиту счетов и личных данных.
Как это работает? Потребитель звонит в клиентскую поддержку и начинает разговор с виртуальным ассистентом или агентом. Система распознает, что это именно он, через несколько секунд, пока он говорит причину звонка. Это упрощает и значительно ускоряет обслуживание, ведь оператор не задает дополнительных вопросов.
Преимущества голосовой биометрии:
не следует помнить никаких личных данных для проведения операции на клиентской поддержке (номера паспорта, счетов, договоров, карт);
система не требует дополнительных усилий: пока вы озвучиваете свой вопрос, технология незаметно для вас узнает, что звоните именно вы;
сокращается время разговора: в большинстве случаев вам не нужно отвечать на вопросы оператора, вы сразу же получаете консультацию.