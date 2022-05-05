«ПриватБанк» будет узнавать клиентов по голосу: как подключить функцию — Finance.ua
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«ПриватБанк» будет узнавать клиентов по голосу: как подключить функцию

Сегодня 16:14Личные финансы
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«ПриватБанк» запустил технологию голосовой биометрии для быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки. Это позволит упростить обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба банка.

Что такое голосовая биометрия

Технология создания биометрических голосовых слепков клиентов, позволяющая идентифицировать человека по совокупности уникальных характеристик голоса и обеспечивающая дополнительную защиту счетов и личных данных.
Как это работает? Потребитель звонит в клиентскую поддержку и начинает разговор с виртуальным ассистентом или агентом. Система распознает, что это именно он, через несколько секунд, пока он говорит причину звонка. Это упрощает и значительно ускоряет обслуживание, ведь оператор не задает дополнительных вопросов.
Преимущества голосовой биометрии:
  • не следует помнить никаких личных данных для проведения операции на клиентской поддержке (номера паспорта, счетов, договоров, карт);
  • система не требует дополнительных усилий: пока вы озвучиваете свой вопрос, технология незаметно для вас узнает, что звоните именно вы;
  • сокращается время разговора: в большинстве случаев вам не нужно отвечать на вопросы оператора, вы сразу же получаете консультацию.
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А это точно безопасно?

В Привате убеждают, что технология абсолютно безопасна и никто, кроме вас, не может совершить рисковую операцию, обратившись на 3700.
  • Банк преобразует ваш отпечаток в цифровой код, который сохраняет и сравнивает с вашим голосом во время звонка в клиентскую поддержку.
  • Безопасность расчетов обеспечивается сравнением записанного голосового оттиска с голосом клиента на момент вызова.

Как подключить функцию

  • Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, через веб-версию «Приват24» создать голосовой слепок — запись вашего голоса.
  • Для этого авторизуйтесь и перейдите в раздел «Профиль клиента», выберите «Управление». Далее щелкните вкладку «Безопасность», где вы и найдете «Голосовую биометрию»
  • В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.
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По материалам: Finance.ua
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