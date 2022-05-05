«ПриватБанк» будет узнавать клиентов по голосу: как подключить функцию — Finance.ua

«ПриватБанк» будет узнавать клиентов по голосу: как подключить функцию

Сегодня 16:14 — Личные финансы

«ПриватБанк» запустил технологию голосовой биометрии для быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки. Это позволит упростить обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Что такое голосовая биометрия

Технология создания биометрических голосовых слепков клиентов, позволяющая идентифицировать человека по совокупности уникальных характеристик голоса и обеспечивающая дополнительную защиту счетов и личных данных.

Как это работает? Потребитель звонит в клиентскую поддержку и начинает разговор с виртуальным ассистентом или агентом. Система распознает, что это именно он, через несколько секунд, пока он говорит причину звонка. Это упрощает и значительно ускоряет обслуживание, ведь оператор не задает дополнительных вопросов.

Преимущества голосовой биометрии:

не следует помнить никаких личных данных для проведения операции на клиентской поддержке (номера паспорта, счетов, договоров, карт);

система не требует дополнительных усилий: пока вы озвучиваете свой вопрос, технология незаметно для вас узнает, что звоните именно вы;



сокращается время разговора: в большинстве случаев вам не нужно отвечать на вопросы оператора, вы сразу же получаете консультацию.



А это точно безопасно?

В Привате убеждают, что технология абсолютно безопасна и никто, кроме вас, не может совершить рисковую операцию, обратившись на 3700.

Банк преобразует ваш отпечаток в цифровой код, который сохраняет и сравнивает с вашим голосом во время звонка в клиентскую поддержку.

Безопасность расчетов обеспечивается сравнением записанного голосового оттиска с голосом клиента на момент вызова.

Как подключить функцию

Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, через веб-версию «Приват24» создать голосовой слепок — запись вашего голоса.

Для этого авторизуйтесь и перейдите в раздел «Профиль клиента», выберите «Управление». Далее щелкните вкладку «Безопасность», где вы и найдете «Голосовую биометрию»

В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.

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